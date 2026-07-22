Los jugadores de España que ya cumplieron un ciclo con la selección

El Mundial 2026 ha llegado a su fin y para la selección de España lo ha hecho de la mejor manera posible. El equipo de Luis de la Fuente se proclamó campeón por segunda vez en su historia tras derrotar 1-0 a Argentina con gol de Ferran Torres en la prórroga.

España tuvo una merecida victoria pero, una vez pasada la euforia, es momento de mirar hacia adelante y pensar en el futuro. A pesar del buen funcionamiento de este equipo, hay jugadores a los que les está llegando su tiempo y debería hacerse a un lado de cara a futuros torneos.

A continuación, cuatro jugadores que cumplieron un ciclo en La Roja.

1. Rodri

Rodri (Rodrigo Hernandez Cascante) of Spain in action during | Nicolò Campo/GettyImages

Sí, Rodri ha vuelto a recuperar su mejor nivel después de la lesión y fue nombrado Mejor Jugador del Mundial 2026. Sin embargo, al próximo campeonato llegará con 34 años, una edad avanzada para un jugador que supo tener una rotura del ligamento cruzado hace poco tiempo.



El mediocampo requiere una dinámica que no se sabe cuanto tiempo más podrá aportarle el ganador del Balón de Oro 2024, que tampoco tiene asegurado su futuro a nivel club y eso se convierte en un factor crucial.



Zubimendi ha demostrado estar a la altura durante la ausencia de Rodri por lo que el relevo está garantizado. Quizá en 2030 el ganador del Balón de Oro tenga que ver los partidos desde el banquillo.

2. Aymeric Laporte

Aymeric Laporte (L) of Spain controls the ball under the | Nicolò Campo/GettyImages

Tendrá 36 años en la próxima Copa del Mundo, y se espera que sea uno de los nombres cuyas convocatorias se vean afectadas en el futuro cercano. Si bien ha jugado este Mundial y ahora mismo es insustituible, debería darle lugar a las próximas generaciones de jugadores jóvenes que asoma con nombres como el de Dean Huijsen o Marc Pubill.

3. Marcos Llorente

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Omar Vega/GettyImages

Los laterales en España, por su tradicional estilo de juego, tienen que tener una dinámica brillante y un ida y vuelta incansable. Llorente ya tiene 31 años y es difícil pensar que pueda estar en una nueva Copa del Mundo, al menos en este puesto. O se reinventa como defensor central o mediocentro, o seguramente se despida en el corto plazo de la Roja.

4. Unai Simón

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Ahora mismo sería impensable que la portería de España la ocupase otro guardameta, y es que Unai Simón ha hecho un Mundial prácticamente perfecto y cada vez que se pone la camiseta de La Roja ofrece un rendimiento inmejorable.



Sin embargo, el propio Unai reconoció que quizá este sería su último Mundial, pues en el de 2030 ya tendrá 33 años. Además, Joan García ya ha entrado en la dinámica de la absoluta y es cuestión de tiempo que se convierta en el portero titular de España.

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