Jugadores que debería fichar el Barcelona para la temporada 2026-2027

El FC Barcelona está siempre obligado a luchar por cada título que dispute, sin embargo, los últimos años no han sido fáciles para los culés, ya que la era post Lionel Messi ha sido sumamente complicada, sin poder levantar la UEFA Champions League, aunque sí han podido hacerse con LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.



Por ahora, el Barça finalizará el 2025 en la punta de la liga local, pero debe mejorar en demasía con respecto a la Champions League, ya que está ocupando el peldaño 15, apenas rozando para estar en la siguiente fase.



No cabe duda que al equipo dirigido por el alemán Hansi Flick le hacen falta refuerzos en distintas zonas del campo, así que el próximo año pinta para que puedan hacer una renovación.



Aquí te dejamos los fichajes que debería hacer el Barcelona para la temporada 2026-2027:

1. Erling Haaland

Erling Haaland | Visionhaus/GettyImages

Con la pronta partida del polaco Robert Lewandowski, el equipo necesitará un centro delantero matón que marque diferencia en cada compromiso.



El noruego se vislumbra como la opción más factible, ya que ha demostrado que no le queda grande estar expuesto a competencias complicadas tras su paso por la Bundesliga y la Premier League.



El Androide estará en el Mundial 2026 y posiblemente elevará su valor, pero dará muestras de por qué debe llegar a la institución. Sus goles son necesarios para un club que busca ganarlo todo.

2. Murillo Costa

Murillo Costa | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Al Barcelona le urge reforzar su zaga central, por eso tiene una amplia variedad de opciones, pero una que podría dar satisfacción sería la del brasileño del Nottingham Forest.



Desde el punto de vista del directivo, el sudamericano tiene todo el perfil para ponerse el jersey culé. El central zurdo tiene valentía, rapidez, capacidad de corrección y sabe cómo manejarse en acciones de inferioridad numérica, sin olvidar que es ágil tácticamente y puede prestarse a ser lateral izquierdo si se requiere.

3. Marc Guéhi

Marc Guéhi | Sebastian Frej/GettyImages

El marfileño del Crystal Palace de Inglaterra debería ser una prioridad, pues es deseado por otros clubes grandes como el Real Madrid y el Liverpool.



Es considerado por muchos el mejor central de la Premier League, aparte ha hecho méritos para ser calificado así porque ayudó a la conquista de la FA Cup y la Community Shield.



El seleccionado de Inglaterra gana muchos duelos mano a mano, es efectivo en el juego aéreo y luce en la recuperación de balones.

4. Daniel Muñoz

Daniel Muñoz | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Otra opción desde el Crystal Palace. En La Masía no cuentan con alguien que pueda desarrollarse de forma natural en la lateral derecha, salvo el francés Jules Koundé, quien está lesionado.



Es por eso que el colombiano luce como una alternativa confiable, ya que estaría en su posición natural, mas puede aparecer también como central por izquierda o derecha. Desde la institución blaugrana destacan su potencia, duelo constante y disciplina táctica. Su perfil encaja para competiciones exigentes y calendarios de alta intensidad.

5. Yan Diomande

Yan Diomande | NurPhoto/GettyImages

Acostumbrados a apostar por jóvenes promesas, en el panorama de los culés está el extremo izquierdo del RB Leipzig de Alemania.



Si bien hasta hace poco era un desconocido para muchos tras perder la categoría con el Leganés, el atacante marfileño ha sorprendido en su estadía por la Bundesliga.



El africano de 19 años tiene buenos números y en el Barça agrada su capacidad para superar a rivales en conducción, ya sea jugando en cualquiera de las dos bandas.



Al mismo tiempo, se le contemplaría para un plazo a futuro.

6. Serhou Guirassy

Serhou Guirassy | Pau Barrena/GettyImages

Otro nombre que agrada en la institución blaugrana es el guineano del Borussia Dortmund de Alemania, que tuvo un buen Mundial de Clubes.



Las estadísticas están de lado del atacante, ya que en la pasada Champions League terminó como el máximo goleador con 13 tantos (empatado con Raphinha Dias), mientras en la actual temporada de la Bundesliga ha perforado las redes en cinco ocasiones tras 14 compromisos.



Su estilo de juego es rápido y directo, diferente a Robert Lewandowski, pero podría ser un gran sucesor.