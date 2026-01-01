El Real Madrid es un equipo acostumbrado a pelear cada título que tiene enfrente y eso se debe a que cuentan con futbolistas de gran categoría y renombre, logrando una competencia interna que los fortalece a cada instante.



Los merengues están a punto de cerrar el año en la segunda posición de LaLiga, pero quedan seis meses de competencia para poder coronarse, aparte buscan instalarse en la siguiente fase de la UEFA Champions League.



Aún queda en el aire la duda sobre si el estratega Xabi Alonso podrá convencer a la directiva de mantenerse al frente, pues se han rumorado situaciones como conflictos con algunos de sus pupilos y resultados que causan dudas sobre su proyecto. Lo que es un hecho es que algunos de los jugadores podrían haber terminado su ciclo en la institución, lo que dará paso a que se piense en nuevas piezas para fortalecerse.



Aquí te dejamos a los jugadores que debería fichar el Real Madrid para la temporada 2026-2027:

1. Marc Guéhi

Marc Guéhi | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

Una de las zonas que causa más conflictos actualmente es la zaga central, entre lesiones y niveles que dejan mucho que desear.



Por ello, el marfileño del Crystal Palace de Inglaterra debería ser una prioridad, pues es deseado por otros clubes grandes como el Barcelona y el Liverpool de Inglaterra.



Es considerado por muchos el mejor central de la Premier League, aparte ha hecho méritos para ser calificado así porque ayudó a la conquista de la FA Cup y la Community Shield.



El seleccionado de Inglaterra gana muchos duelos mano a mano, es efectivo en el juego aéreo y luce en la recuperación de balones.

2. Rubén Neves

Rubén Neves | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

El portugués del Al-Hilal de Arabia Saudita sería una opción interesante por diferentes factores. En primera, podría llegar como agente libre porque acaba su contrato en verano, lo que ayudaría a que el club pueda gastar en otros fichajes, aparte el mediocampista de 29 años se mantendría en una edad ideal para manifestarse dentro del fútbol de alto nivel.



Puede jugar como pivote o interior, con buena lectura defensiva, salida limpia desde atrás y una buen pegada de media distancia, sin olvidar que aporta liderazgo en escenarios de alta exigencia.

3. Wesley França

Wesley França | Luciano Rossi/GettyImages

Otra parte un poco endeble en la Casa Blanca es la lateral derecha, ya que el inglés Trent Alexander-Arnold ha sufrido con las lesiones, mismo caso que Dani Carvajal, razón por la cual se ha tenido que improvisar al uruguayo Federico Valverde en dicho rol.



El defensor brasileño de la Roma de Italia podría ser de gran ayuda, pues a pesar de haber llegado hace poco a Europa su adaptación ha sido rápida, mostrando versatilidad y una gran vocación por el juego ofensivo, aparte que puede desempeñarse como extremo e interior si se requiere.

4. Désiré Doué

Désiré Doué | DeFodi Images/GettyImages

Dentro del Real Madrid hay pocas opciones para el extremo izquierdo, ya que es el puesto del brasileño Vinicius Junior, que parece estar menos a gusto en la institución, por lo que deberían contemplarse otras opciones.



Una es el francés del PSG, que puede desenvolverse en distintas zonas del ataque, ya sea como extremo por ambas bandas o centro delantero.



Entre la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League suma cinco goles y tres asistencias, buenos números para un juvenil de 20 años.

5. Nico Williams

Nico Williams | Juanma - UEFA/GettyImages

El seleccionado español lleva mucho tiempo siendo deseado por el Barcelona, pero los merengues también podrían entrar al quite.



Si bien esta temporada no ha rendido como se esperaba por algunos problemas físicos, el atacante del Athletic Bilbao tiene mucho margen de mejora, más si está rodeado de otras estrellas.



A pesar de haber renovado su vínculo con los Leones, un cambio de aires podría hacerle bien. Los merengues necesitan un hombre versátil que haga daño por los costados y eso es algo que el ghanés puede ofrecer.

6. Dayot Upamecano

Dayot Upamecano | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

Para muchos la posición que más urge reforzar sin duda es la zaga central, por eso desde hace mucho tiempo suena con fuerza que el objetivo principal es el francés del Bayern Múnich de Alemania.



Se dice que el central ha firmado una renovación con el club alemán y que estaría pidiendo una millonada para poderse poner la elástica merengue, sin embargo, en la Casa Blanca han demostrado que cuando se trata de dinero pueden ponerlo sobre la mesa sin ningún agravio. De gran físico e increíble velocidad, algo que no tiene por ahora el Madrid en casa.