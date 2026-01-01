Jugadores que llegaron al Barcelona como grandes promesas pero no funcionaron

A lo largo de su historia, el FC Barcelona no sólo ha sido sinónimo de éxito y grandes estrellas; incluyendo las surgidas en su cantera, La Masía. En las oficinas del Camp Nou también han fallado a la hora de apostar por jóvenes talentos fichados desde el extranjero.

En efecto, el club azulgrana ha invertido enormes cantidades de dinero y expectativas en promesas que en su momento, por distintas razones, nunca lograron rendir al nivel esperado.

De ese modo, se repasarán a algunas de las "perlas" que terminaron convirtiéndose en auténticos fiascos en el Barça, analizando los factores que influyeron en cada caso.

10. Alen Halilovic (2014-2015)

Alen Halilovic | VI-Images/GettyImages

Apodado el “Messi croata”, el mediapunta que fue adquirido con apenas 18 años en plan de una gran promesa del fútbol europeo, careció de oportunidades en Cataluña, así que debió marcharse varias veces en cesiones poco productivas, al tiempo que tampoco evolucionó de la forma esperada.



En consecuencia, apenas disputó un encuentro oficial con el primer equipo blaugrana (LaLiga 2014/2015), por lo que su travesía en el club es recordada como un claro ejemplo de mala gestión del talento joven.

9. Fabio Rochemback (2001-2003)

Fabio Rochemback | Tony Marshall - EMPICS/GettyImages

El ex portentoso volante brasileño arribó a la Ciudad Condal en 2001, a sus 20 almanaques, siendo considerado una apuesta de futuro; no obstante, su irregularidad, problemas físicos y falta de adaptación al balompié del viejo continente hicieron que nunca se asentara en la afamada entidad.



Incluso, pasó más tiempo cedido en Portugal e Inglaterra que jugando en España, convirtiéndose de ese modo en un fichaje prácticamente olvidado.

8. Geovanni Deiberson (2001-2003)

Geovanni Deiberson | Sandra Behne/GettyImages

El antiguo extremo, también amazónico y de 20 años, arribaba a Can Barça junto a Rochemback (2001) con el aval de haber debutado en La Canarinha, pero su rendimiento resultaba aún peor, tanto que apenas registró tres goles y tres asistencias en 43 desafíos oficiales, al margen de algún destello de calidad.



Igual que su compatriota, acabó saliendo del club culé tras dos campañas y dejando la sensación de fiasco total.

7. Maxi López (2005-2006)

Maxi López | LLUIS GENE/GettyImages

Dio la sensación de que el Barcelona sólo compró a La Gallinita para llenar la vacante dejada por un lesionado Henrik Larsson en la 2004/2025, en rol de suplente del estelar Samuel Eto'o.



Pues el canterano de River Plate se vestía de azulgrana con el cartel de goleador de enorme proyección; sin embargo, resultó marginado a 19 juegos en temporada y media, con dos anotaciones.

6. André Gomes (2016-2018)

André Gomes | Power Sport Images/GettyImages

El portugués, actualmente en las filas del Lille francés, costó 30 millones de euros en 2016 procedente del Valencia, donde se erigió en uno de los centrocampistas de mayor potencial a nivel continental.



No obstante, el surgido en las inferiores del Benfica nunca logró adaptarse al estilo Barça, pese a ser un jugador de buen pie; ni encontrar su sitio en el equipo, mientras que la presión del Camp Nou le pasó factura, algo que él mismo reconoció posteriormente.

5. Arthur Melo (2018-2020)

Arthur Melo | NurPhoto/GettyImages

Considerado durante un tiempo el “nuevo Xavi Hernández”, quien regresara meses atrás al Gremio de Porto Alegre debía adueñarse de la sala de máquinas culé a partir de 2018, cuando contaba con 22 años de edad.



Y aunque su inicio pareció esperanzador, luego de costar 31 kilos, pronto surgieron problemas físicos, falta de profesionalismo y una evidente caída en sus prestaciones, originando un polémico intercambio de activos con la Juventus en 2020.

4. Javier Saviola (2001-2004 y 2006-2007)

Javier Saviola | Sandra Behne/GettyImages

Es cierto que anotó 72 goles en 172 compromisos divididos en dos etapas con los blaugranas; pero también lo es que El Conejo jamás respondió a la expectativa generada sobre su fichaje en 2001, recordando que venía de ser la estrella joven de River Plate y MVP del Mundial Sub 20.



De hecho, sus primeras dos zafras resultaron prometedoras; no obstante, la falta de confianza de distintos entrenadores y su irregularidad terminaron apagando tal progresión, trayendo consigo que saliera dos veces por la puerta de atrás.

3. Simão Sabrosa (1999-2001)

Simão Sabrosa | Steve Mitchell - EMPICS/GettyImages

Previo a triunfar en Benfica y Atlético de Madrid, el canterano del Sporting CP pasó por el Barcelona entre 1999 y 2001, con la idea de crecer, a sus 20 primaveras, bajo la tutela de un entonces astro Luis Figo, y posteriormente, ser el sucesor de este último cuando "traicionó" al club marchándose al Real Madrid.



El problema fue que no logró consolidarse de titular, ni demostrar todo su potencial en calidad de extremo, derecho o izquierdo, así que acabó marchándose sin dejar una huella significativa, de la mano de apenas cuatro dianas en 46 encuentros globales.

2. Ricardo Quaresma (2003-2004)

Ricardo Quaresma | LLUIS GENE/GettyImages

Otro atractivo talento luso, y atacante de banda, desarrollado en los Leones lisboetas, pero que deambuló en el gigante catalán.



Poseía una técnica exquisita y un estilo vistoso, el cual debía complementarse con Ronaldinho Gaúcho, la gran contratación, deportiva y mediática. de aquel verano de 2003. Sin embargo, raspó la prueba de su vida, producto de un tanto y un pase de anotación en 22 partidos, antes de ser vendido un año después al Porto.

1. Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé | TF-Images/GettyImages

Al margen de terminar formando parte de tres plantillas azulgranas ganadores de LaLiga, y que su aporte en lo individual resultó clave para la obtención de dos títulos en la 2022/2023; su último ejercicio en la Ciudad Condal, los 140 millones de euros que el Barcelona desembolsó en 2017 al Borussia Dortmund por El Mosquito, teórico sustituto de Neymar, no correspondieron con un rendimiento total de 40 dianas y 41 asistencias en 185 apariciones entre todas las competiciones.



El talento de Dembo jamás se puso en duda; no en vano recién consiguió el Balón de Oro de France Football, en representación del PSG. Claro está, las constantes lesiones e irregularidades, y sus problemas de disciplina fuera del campo impidieron que se consolidara como estrella culé; por ende, el galo de 28 años tiene bien ganado encabezar este ranking.