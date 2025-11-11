¿Jugará América los cuartos de final del Apertura 2025 en el estadio azulcrema?

Luego de la derrota en conta del Toluca, el América ha cerrado en la cuarta plaza de la Liga MX el torneo regular. Su rival en los cuartos de final serán los Rayados de Monterrey. Justamente al caer en contra de las Chivas, los del norte del país no pudieron quitarle dicho puesto en la general a los de la capital.

Por ende, el primer juego se ha de jugar en el Gigante de Acero de Monterrey. La fecha aún está por definirse. El segundo encuentro correspondiente a la vuelta en teoría se ha de jugar en la capital del país el sábado 29 o el domingo 30 de noviembre, algo que está en duda.

.@ClubAmerica jugará en su estadio la vuelta de los cuartos de final ante Monterrey. El partido no cambiará de sede pues la idea es que los de Coapa jueguen en DOMINGO en horario por confirmar. @FOXSportsMX — Carlos Rodrigo Hernández. 🥑 (@crh_oficial) November 10, 2025

En ambas fechas hay eventos programados en el recinto frente al Estadio Ciudad de los Deportes, es decir, la plaza de toros. El cantante 'Junior H' ofrecerá par de conciertos ese fin de semana. El del día sábado a las 8 y media de la noche, el del domingo en punto de las 9 de la noche.

TOPSHOT-MEXICO-BULLFIGHTING | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

Por temas de seguridad, protección civil no permite que dos eventos masivos de tal magnitud se lleven a cabo al mismo tiempo. Tiene que existir un margen temporal de dos horas entre el final del primero y el inicio del segundo para que la autorización se entregue.

Fuentes cercanas al América afirman que en Coapa confían plenamente en poder jugar el encuentro en la capital del país. La información afirma que la directiva contempla la fecha del domingo como el día ideal para ello. De ser el caso, tendrían que elegir un horario en torno a la cinco de la tarde para que sea viable.

Cabe señalar que esta decisión no depende del América. Son Toluca y Tigres quienes tienen elección de fecha y hora debido a su condición de líder y sublíder respectivamente. Seguramente la televisora que transmite a ambos y que es dueña de las águilas, buscará llegar a un acuerdo para que alguno de ellos seda la fecha de domingo en el primer horario.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX