¿Jugará Antonio Rüdiger la final de la Supercopa de España contra el Barcelona a pesar de su lesión?

La semifinal de la Supercopa frente al Atlético de Madrid dejó una imagen que encendió las alarmas en el Real Madrid. En plena segunda parte, Antonio Rüdiger pidió el cambio tras notar unas molestias que le impedían continuar con normalidad, obligando a Xabi Alonso a mover ficha desde el banquillo en un partido de máxima exigencia. Una sustitución que, más allá de lo táctico, tuvo un claro componente preventivo.

El central alemán comenzó a mostrar gestos de incomodidad tras una acción defensiva exigente, tocándose la rodilla y perdiendo sensaciones con el paso de los minutos. Aunque intentó seguir, el cuerpo técnico decidió no correr riesgos innecesarios, consciente de la carga acumulada y de la importancia de lo que viene. La prioridad era clara: evitar una lesión mayor.

Desde entonces, la atención se ha centrado en su estado físico. Según ha informado Miguel Ángel Díaz, de COPE, Rüdiger sigue recibiendo tratamiento específico en la rodilla, aunque el mensaje que llega desde el entorno del jugador es tranquilizador. No hay diagnóstico grave ni lesión estructural, sino una molestia que está siendo tratada con cautela.

🚨 JUST IN: Antonio Rüdiger is still receiving treatment for his knee, but he does NOT want to miss the final. @miguelitocope pic.twitter.com/l8Hw4C3yw7 — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 10, 2026

Lo más relevante es la postura del propio futbolista. Rüdiger no quiere perderse la final de la Supercopa bajo ningún concepto. Su compromiso y liderazgo dentro del vestuario le empujan a forzar, siempre dentro de los márgenes que marque el cuerpo médico. El central se siente una pieza clave y quiere estar disponible para un partido que puede marcar el inicio de un nuevo ciclo competitivo.

En Madrid impera la prudencia. El plan pasa por evaluar sensaciones día a día, sin descartar su presencia, pero sin asumir riesgos innecesarios a medio plazo. Xabi Alonso confía en tenerlo, aunque sabe que cualquier decisión se tomará pensando en el colectivo.

La final se acerca y la incógnita sigue abierta. Rüdiger quiere estar. El Madrid espera. Y la rodilla del alemán tiene la última palabra.