¿Jugará hoy Kylian Mbappé la final de la Supercopa de España ante el Barcelona?

La gran incógnita de la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y FC Barcelona tiene nombre propio: Kylian Mbappé. El delantero francés, uno de los grandes reclamos del Clásico que decide el primer título del año, apura su recuperación tras el esguince de rodilla que sufrió hace unas semanas y que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego.

Mbappé viajó con la expedición madridista a Arabia Saudí después de la victoria blanca en semifinales frente al Atlético de Madrid, un gesto que ya fue interpretado como una señal positiva. El francés ha evolucionado favorablemente y se espera que entre en la convocatoria para la final, aunque su presencia desde el inicio parece descartada a estas alturas.

Según la última información de Marca, el plan del cuerpo técnico es claro: Mbappé comenzará el partido en el banquillo, mientras que será Gonzalo García quien ocupe la punta de ataque del Real Madrid en el once inicial. Una apuesta que busca proteger al francés y, al mismo tiempo, mantener el equilibrio competitivo del equipo en un duelo de máxima exigencia.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Kylian Mbappé will be on the BENCH tomorrow. Gonzalo will start.



— @marca pic.twitter.com/UoTA6mVvYj — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 10, 2026

La idea es no asumir riesgos innecesarios desde el primer minuto. Aún no está definido el número exacto de minutos que Mbappé podría disputar, pero todo apunta a que, si el partido lo requiere —algo más que probable tratándose de una final ante el Barça—, el galo entrará en la segunda mitad o en el último tramo, alrededor de los últimos 30 minutos.

En el vestuario hay optimismo, aunque también prudencia. Mbappé quiere estar, el Real Madrid lo necesita y el escenario invita a pensar en su aparición. La decisión final se tomará sobre la marcha, en función del marcador y de las sensaciones del jugador.

La final está servida. Mbappé no será titular, pero su sombra planea sobre el Clásico. Y todos saben que, aunque empiece desde el banquillo, puede ser decisivo.