Está claro que la segunda mitad del 2025 estuvo lejos de ser de ensueño para el Liverpool: están atravesando una fuerte crisis futbolística, se sitúan en la mitad de la tabla de la liga inglesa y su máxima figura, Mohamed Salah, se cruzó con el entrenador neerlandés de los Reds, Arne Slot, en declaraciones públicas.

En una hora, tras lo que fue la necesaria victoria por UEFA Champions League contra el Inter de Milán entre semana, reciben la visita del Brighton con el objetivo claro de reacomodarse en una Premier League que lo tiene en el décimo puesto, algo sumamente llamativo al tratarse del último campeón de la competencia.

Ya es oficial. El egipcio, para sorpresa de nadie, no partirá de inicio contra los seagulls. Pero la gran noticia es que ha regresado a la convocatoria tras no viajar a Italia para el duelo europeo. Este será su último partido antes de sumarse a la selección de Egipto para jugar la Copa Africana de Naciones, y su salida del Merseyside parece ser un secreto a voces.

Liverpool FC v Tottenham Hotspur FC - Premier League | Andrew Powell/GettyImages

“Es inaceptable. He hecho muchísimo por este club. No tengo que luchar todos los días por mi puesto porque me lo he ganado. Siento que me están traicionando”, había disparado Salah luego del empate 3-3 frente al Leeds el pasado fin de semana, cuando no sumó minutos por tercer partido consecutivo.

“Tenía una buena relación con el entrenador. De repente, ya no tenemos ninguna, no sé por qué. Me parece que alguien no me quiere en el club”, agregó el delantero de 33 años con pasado en Roma y Chelsea. “Me despediré de la afición y después no sé qué pasará. En el fútbol nunca se sabe, pero no acepto esta situación”, cerró. Cabe destacar que, en el último verano, renovó su contrato con el Liverpool hasta 2027.