¿Jugará Kylian Mbappé el partido del Real Madrid ante el Real Oviedo?

La ausencia de Kylian Mbappé en el Clásico ante el FC Barcelona generó mucha especulación en torno al vestuario del Real Madrid. Crecieron las dudas sobre el estado físico del delantero y también cuestionamientos vinculados a su compromiso con el equipo en el tramo final de la temporada.

Luego de que en redes sociales circularan fotos de sus vacaciones en Cerdeña mientras se recuperaba de una molestia en el tendón de la corva, las críticas se intensificaron y algunos sectores de la afición madridista impulsaron campañas en contra del francés.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Kylian Mbappé wants to PLAY the final 3 matches of the season!



He wants to regain his physical form as much as possible for the World Cup.



— @marca pic.twitter.com/emwmQA8iKL — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 13, 2026

Arbeloa respaldó a Mbappé antes del partido

En esa misma línea, en la previa del encuentro frente al Real Oviedo, Álvaro Arbeloa fue consultado por la situación del delantero y confirmó que pudo completar la última práctica del grupo y explicó que será evaluado hasta último momento para definiri si estará desde el arranque.

Además, defendió el compromiso de Mbappé con el club y destacó la responsabilidad que implica vestir la camiseta del Real Madrid.

Por eso, el cuerpo técnico considera que, si no aparecen molestias físicas, el futbolista francés podría sumar minutos en el Santiago Bernabéu para recuperar ritmo competitivo de cara al cierre de la temporada y a los compromisos internacionales del verano europeo.

Real Madrid Training Session - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Real Madrid busca recuperarse en LaLiga

Tras la caída ante el Barcelona de Hansi Flick, el merengue se prepara para disputar la jornada 36 de LaLiga, con la necesidad de reencontrarse en lo inmediato con la victoria para revertir su irregularidad.

Ahora, la principal incógnita pasa ahora por saber si Arbeloa decidirá incluir a Mbappé como titular o utilizarlo como alternativa desde el banco para el recambio del equipo y del planteo táctico.

Más allá de las dudas físicas, el regreso del francés aparece como una noticia importante para un Real Madrid que necesita recuperar peso ofensivo y volver a mostrar una mejor versión en el tramo final del campeonato.

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