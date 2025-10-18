¿Jugará Lamine Yamal esta tarde en el partido que enfrenta al Barcelona y al Girona?

El FC Barcelona juega hoy vs Girona (16:15 h) en un duelo de alta exigencia y lo hace con la enfermería llena, especialmente en ataque. A las bajas confirmadas de Lewandowski, Raphinha y Ferran Torres se suma la duda de Lamine Yamal, que sigue recuperándose de una pubalgia que arrastra desde antes del parón de selecciones.

El joven extremo español, de apenas 18 años, ha estado entrenándose a menor ritmo durante la semana, siguiendo un plan específico diseñado por el cuerpo médico del club. Hansi Flick no ha querido forzar su regreso, consciente de que una recaída podría apartarlo varias semanas de la competición. Sin embargo, el técnico alemán es plenamente consciente de que el equipo necesita desequilibrio y chispa en los metros finales, y pocos jugadores en la plantilla son capaces de ofrecer eso como Lamine.

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Xavier Laine/GettyImages

Según fuentes del club, el jugador se ha probado en los últimos entrenamientos y las sensaciones son positivas. Su evolución ha sido buena y, aunque todavía no está al cien por cien, se espera que Lamine Yamal sea titular esta tarde ante el Girona. En caso de que Flick opte por no incluirlo en el once inicial, todo apunta a que tendrá minutos en la segunda parte de forma casi segura.

La otra opción que baraja el técnico es alinear de inicio al danés Roony Bardghji, con Balde como extremo izquierdo y Marcus Rashford en punta, guardando a Lamine como revulsivo.

En cualquier caso, la vuelta progresiva del joven talento es una buena noticia para un Barça necesitado de soluciones ofensivas y creatividad. Flick confía en que su irrupción, aunque medida, pueda marcar diferencias en un partido clave para seguir el pulso de la Liga.