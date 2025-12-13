¿Jugará Lamine Yamal hoy en el partido que enfrenta al Barcelona y al Osasuna?

La gran pregunta que sobrevuela la previa del partido entre el FC Barcelona y Osasuna tiene nombre y apellidos: Lamine Yamal. El joven talento azulgrana, convertido ya en una de las grandes atracciones del fútbol europeo, apunta claramente a ser titular esta noche. Salvo sorpresa de última hora, Hansi Flick apostará por él desde el inicio en un encuentro clave para mantener el pulso en la parte alta de la clasificación.

Las dudas sobre su presencia han estado más relacionadas con la gestión de cargas que con su estado físico. Lamine viene acumulando muchos minutos y una responsabilidad impropia de su edad, pero su rendimiento ha sido tan determinante que resulta difícil imaginar al Barça sin él en citas de este calibre. Y más aún ante un Osasuna que suele exigir intensidad, desborde y desequilibrio en los metros finales.

FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

De hecho, el once que se espera del Barcelona despeja prácticamente cualquier incógnita. Joan García ocupará la portería; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Balde formarán la línea defensiva; Eric García y Pedri llevarán el peso en la sala de máquinas; mientras que el frente de ataque estará compuesto por Raphinha, Rashford, Lamine Yamal y Ferran Torres. Un once ofensivo, valiente y diseñado para dominar desde el primer minuto.

Los números respaldan la decisión. Lamine Yamal llega al duelo con ocho goles y ocho asistencias en 17 partidos oficiales esta temporada. Cifras de jugador consagrado, no de una promesa. Su impacto va mucho más allá de las estadísticas: genera ventajas constantes, atrae marcas y cambia el ritmo de los partidos con una naturalidad asombrosa.

Así que, ¿jugará hoy Lamine Yamal contra Osasuna? Todo indica que sí. Y no solo jugará, sino que volverá a ser uno de los focos del partido. Porque cuando el balón pasa por sus botas, el Barça respira algo diferente. Y Flick lo sabe.