¿Jugará Lamine Yamal la semifinal de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Athletic Club?

El primer título de la temporada 2025/26 en el fútbol español está en juego. El FC Barcelona y el Athletic Club se medirán hoy miércoles en la primera semifinal de la Supercopa de España, torneo que se disputará en Arabia Saudí, por un puesto en la final.

A esta hora, la pregunta que se hacen todos los culés es si podrán contar con su gran estrella, Lamine Yamal, para este encuentro y la respuesta es positiva.

Lamine Yamal, FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

¿Está disponible Lamine Yamal para jugar contra el Athletic Club?

Las alarmas se encendieron en la expedición azulgrana después de que el jugador español no participase en la sesión de entrenamiento del martes con el resto de sus compañeros y realizara el trabajo en solitario. Y es que esta temporada el juvenil ya se ha perdido varios partidos tanto con su club como con la selección a causa de una pubalgia.

Sin embargo, parece que esta vez el barcelonismo no tendrá que preocuparse por los problemas físicos de su jugador. Según informaron varias fuentes, Lamine realizó la sesión individual como una medida preventiva y no porque tuviera ningún problema, por lo que ya se encuentra a disposición de Hansi Flick para este encuentro. Y no solo se espera que Yamal juegue frente al Athletic, sino que además lo haga como titular este miércoles en Yeda.

En lo que llevamos de la temporada 2025/26, Lamine Yamal ha disputado un total de 21 partidos con el FC Barcelona entre todas las competiciones (LaLiga, Champions League y Copa del Rey). Su aportación al ataque del equipo en estos partidos ha sido de 9 goles y 11 asistencias en las tres competiciones, lo que le sitúa con los mismos goles que Lewandowski y solo por detrás de Ferran Torres.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP