¿Jugará Mbappé el partido del Real Madrid frente a la Real Sociedad?

El Real Madrid recibe este sábado a la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido correspondiente a la 24ª jornada de LaLiga. Un partido en el que si los blancos consiguen la victoria se acostarán como líderes, a la espera de lo que haga el Barcelona, y conseguirán meter presión a su máximo rival en la carrera por el título.

La incógnita del encuentro es saber si Kylian Mbappé podrá jugar, pues el francés arrastra unas molestias en la rodilla que le obligaron a perderse dos entrenamientos durante la semana.

¿Estará Mbappé disponible frene a la Real Sociedad?

Afortunadamente para los madridistas, Mbappé esté en condiciones de disputar el partido. El propio entrenador del conjunto blanco, Álvaro Arbeloa, señaló en rueda de prensa que el francés formaría parte de la lista de convocados.

“Kylian está bien. Ha entrenado con el grupo y está disponible para el partido”, aseguró el técnico.

Por lo tanto, no solo se espera que Mbappé juegue, sino que además lo haga como titular. A pesar de que el Madrid tiene el martes el partido de ida de los playoffs de la Champions League frente al benfica, Arbeloa sabe que no puede guardarse nada en LaLiga, pues necesitan sumar de tres en tres para mantenerse en la pelea con el Barcelona.

Lista de convocados del Real Madrid frente a la Real Sociedad

Además de Mbappé, el que también estará en la lista es Vinícius Jr, que regresa tras cumplir partido de sanción por acumulación de tarjetas en la última jornada frente al Valencia. Los que no estarán son los lesionados Jude Bellingham, Rodrygo y Éder Militao.

Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Sergio Mestre.

Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Sergio Mestre. Defensas: Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Dean Huijsen.

Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Dean Huijsen. Centrocampistas: Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurelian Tchouameni, Arda Güler, Dani Ceballos, Jorge Cestero y César Palacios.

Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurelian Tchouameni, Arda Güler, Dani Ceballos, Jorge Cestero y César Palacios. Delanteros: Vinícius Jr., Kylian Mbappé, Gonzalo, Brahim y Franco Mastantuono.

