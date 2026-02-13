Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse a la Real Sociedad

El Real Madrid persigue al FC Barcelona por un punto en la tabla de posiciones de LaLiga con un punto de desventaja y buscará seguir por el camino de la victoria para no aflojar en su presión al puntero para continuar soñando con el campeonato en una caótica temporada.

Ahora, el Merengue recibirá a una envalentonada Real Sociedad, que viene de ganarle la semifinal de ida de la Copa del Rey al Athletic Club en San Mamés por 1-0 y buscará dar otro golpe de autoridad triunfando en el Bernabéu.

Lesionados del Real Madrid para enfrentarse a la Real Sociedad

Ferland Mendy ya es una baja conocida para los de Álvaro Arbeloa, con frecuentes problemas musculares que hicieron que se pierda gran parte de la pretemporada. Su regreso está supeditado a su evolución física.

Rodrygo padece una tendinitis en el isquio de su pierna derecha, según reportó el propio club en un comunicado médico. Su evolución será la clave para saber cuándo estará de regreso.

Jude Bellingham sufrió una lesión en el músculo semitendinoso en el partido frente al Rayo Vallecano y su vuelta es incierta, aunque las últimas informaciones apuntan a que estaría de baja por dos meses.

Por último, Eder Militao sufrió una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda en el partido frente al Celta de Vigo y se espera que vuelva a principios de abril. El brasileño todavía está sufriendo los coletazos de su extensa inactividad por la dura lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Ferland Mendy Problemas musculares Descartado Vuelta desconocida, pendiente de evolución Rodrygo Tendinitis en el isquio de su pierna derecha Descartado Vuelta desconocida, pendiente de evolución Jude Bellingham Lesión en el músculo semitendinoso Descartado 01/04/2026 Éder Militão Rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda Descartado 01/04/2026

Sancionados del Real Madrid para enfrentarse a la Real Sociedad

El Real Madrid no tiene a ningún futbolista con sanción disciplinaria para este duelo liguero en el Santiago Bernabéu de la capital español. Para esta jornada, recupera a Vinicius Jr. tras su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

