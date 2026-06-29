¿Jugará Neymar el partido de Brasil ante Japón?

Después de regresar a la selección de Brasil tras una prolongada ausencia, todo indica que Neymar Jr. volverá a esperar su oportunidad desde el banco de suplentes para enfrentar a Japón este lunes por los octavos de final del Mundial 2026, en el NRG Stadium de Houston.

El delantero del Santos sumó sus primeros minutos en el cierre de la fase de grupos frente a Escocia luego de superar la grave lesión de rodilla sufrida en 2023 y una molestia muscular que también le impidió estar disponible en los primeros encuentros del torneo.

Neymar was in tears after his first match for Brazil since October 2023 🥺 pic.twitter.com/p7hKmq0H5E — B/R Football (@brfootball) June 25, 2026

Ancelotti apuesta por la cautela

En la conferencia de prensa previa al partido, el entrenador Carlo Ancelotti explicó que el brasileño mostró una evolución positiva durante los últimos días, aunque todavía no está preparado para disputar un encuentro completo. "Neymar está evolucionando muy bien, creo que en la última semana ha evolucionado mucho", aseguró.

El italiano aseguró que el futbolista se encuentra en buenas condiciones físicas y que podrá tener una participación mayor que la que tuvo en su reaparición: "Una pena que no haya entrenado todo el tiempo con nosotros. Obvio que puede jugar más de 15 minutos".

Japón llega como un rival de cuidado

Aunque Brasil aparece como favorito, Japón se presenta como uno de los equipos más sólidos del campeonato. Los asiáticos encadenan diez partidos sin derrotas y ya demostraron que pueden competir de igual a igual frente a las principales selecciones del mundo.

Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026 | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

Aún así, Neymar acumula cinco partidos en el historial ante el combinado asiático, con un impresionante registro de nueve goles y tres asistencias, cifras que lo convierten en una de las grandes amenazas para los Samuráis Azules.

Sin embargo, el entrenador italiano apostaría por utilizarlo como una variante de peso en el segundo tiempo con la intención es aprovechar su desequilibrio cuando el desgaste físico del rival sea mayor, mientras la Canarinha busca mantener la solidez colectiva que mostró en su última presentación.

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