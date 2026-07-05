¿Jugará Neymar hoy vs Noruega por los octavos de final del Mundial 2026?

Brasil y Noruega darán inicio a la jornada del domingo en los octavos de final del Mundial 2026, que tuvo a Marruecos y Francia como clasificados a cuartos de final en la actividad del sábado y que cerrará el día con el duelo entre México e Inglaterra en el Azteca.

La Seleção tuvo un cruce de 16avos de final muy complejo ante Japón, y ahora tendrá que enfrentar a una de las sensaciones de la Copa del Mundo como lo es Noruega, con Erling Haaland como emblema y goleador; y con Martin Odegaard moviendo los hilos del equipo.

Para este partido se especula con la posibilidad de ver a Neymar en cancha más tiempo, y Carlo Ancelotti, con una simple declaración, tiró más leña al fuego: "Vinicius y Neymar pueden jugar juntos... y van a jugar juntos. Para hablar de estrategia, creo que este no es el lugar más adecuado. En los últimos tiempos, Vinicius lleva mucho tiempo cambiando de posición en el Real Madrid, aquí. Creo que el hecho de que pueda cambiar de posición en el campo supondrá un problema para el rival, ya que desde la banda puede dar asistencias y por el centro puede marcar muchos goles".

Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Sean M. Haffey - FIFA/GettyImages

Luego del partido con los nipones, el entrenador italiano reveló que la idea era darle media hora de juego a Neymar, o incluso más si había prórroga: “No lo puse porque estaba esperando en la prórroga. Lo hablé con él: si no empatábamos, entraría en el minuto 60 o el 65. Empatamos y no quise cambiar la estructura del equipo, ya que teníamos el control del juego”.

Si bien parece difícil pensar que sea desde la partida, lo concreto es que Ancelotti sabe que puede contar con él para una buena cantidad de minutos y no sorprendería que, si el partido se complica, salte al campo para desplegar su magia en el segundo tiempo.

"Todo el mundo conoce a Haaland, no tengo que explicarle a mi defensa cómo juega, ellos lo conocen mejor que yo porque se ha enfrentado a él muchas veces. Estamos centrados en preparar bien el partido, teniendo en cuenta las características de Haaland, ya que es un delantero muy, muy peligroso", dijo Carletto sobre el temible centro atacante noruego.