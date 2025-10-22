¿Jugará Raphinha con el FC Barcelona el Clásico ante el Real Madrid?

Hansi Flick y el FC Barcelona recibieron este miércoles una noticia muy esperanzadora: Raphinha volvió a entrenar parcialmente con el grupo, tras casi un mes de baja y con miras al Clásico de este domingo ante el Real Madrid por la novena jornada de LaLiga.

El delantero brasileño, pieza clave en el esquema del entrenador alemán, llevaba ausente desde finales de septiembre debido a una lesión del bíceps femoral en la pierna derecha, ocurrida en un desafío liguero contra el Oviedo.



Su posible regreso supone un importante impulso para los blaugranas, de cara a un duelo versus los merengues en el cual está en disputa el primer lugar de la clasificación.

Inclusive, Flick ha reconocido en varias ocasiones cuánto ha echado de menos a Raphinha, tanto por su aporte ofensivo como a raíz de su intensidad y liderazgo dentro del vestuario. La intención del cuerpo técnico del Barça es que el veterano extremo complete el entrenamiento del jueves junto al resto de sus compañeros y, si no hay contratiempos, reciba el alta médica el sábado, a fin de que al menos forme parte de los suplentes en el mediático compromiso del Santiago Bernabéu.

Antes del citado problema físico, el ex del Leeds United y Sporting Clube de Portugal, entre otros equipos, acumulaba tres goles y dos asistencias en siete partidos oficiales de la actual temporada, tras haber sido determinante en la 2024/2025, contribuyendo con grandes números (34 dianas y 23 pases de anotación) y un enorme esfuerzo inconmensurable en la presión alta, lo que ayudó al Barcelona a conquistar el triplete nacional (LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España) y alcanzar las semifinales de la Champions League.

Junto al internacional con La Canarinha, Flick también debería recuperar frente al Madrid al atacante Ferran Torres, quien viene de padecer una sobrecarga muscular en los isquiotibiales pero recibió el alta médica el martes, aunque no tuvo minutos en el duelo de Champions versus el Olympiacos.

