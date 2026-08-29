Julián Álvarez rechaza la oferta del Arsenal a días del cierre del mercado de fichajes

El Barcelona o nada. Esa es, y quedó clarísima, la postura de Julián Álvarez respecto de su futuro. El delantero habló con Mikel Arteta y le comunicó que no quiere fichar por el Arsenal, según informó David Ornstein, periodista de The Athletic especializado en el mercado de fichajes.

La noticia llega a pocos días del cierre del mercado y reduce las alternativas para resolver una situación que lleva meses dando vueltas. El Atlético de Madrid está dispuesto a negociar con los Gunners y los ingleses también aceptarían avanzar en un acuerdo entre clubes. La dificultad está del lado del futbolista. "Ha hablado con Arteta y le ha dicho que no quiere venir", expresó Ornstein en una transmisión de TNT Sports.

El periodista explicó que la postura del argentino todavía podría modificarse, pero actualmente la operación tiene pocas posibilidades de avanzar. "Este tipo de situaciones siempre pueden moverse. Ahora mismo no está avanzando", agregó.

🚨🇦🇷 David Ornstein: “At the time of reporting, Julián Alvarez is UNLIKELY to join Arsenal.



Atleti have also closed the door on Barça, so that move WILL NOT happen.



Julián has told Arteta that he does NOT want to join Arsenal, but that COULD change in the days ahead.”



[via… — Atletico Universe (@atletiuniverse) August 29, 2026

Arteta participó personalmente de los intentos del Arsenal por convencer al delantero. Su intervención no consiguió modificar la postura del argentino, que no quiere nada más que jugar en el Barça.

El problema para Julián es que el Colchonero descartó cualquier tipo de posibilida de siquiera entablar algun diálogo con los catalanes. Miguel Ángel Gil Marín ya había asegurado que, durante su gestión, el atacante no sería transferido a los culés.

Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

El Atleti pide alrededor de 150 millones de euros por el campeón del mundo y los Gunners estarían dispuestos a alcanzar un acuerdo entre instituciones. El tema es que desde Londres avanzaraían únicamente si el futbolista desea incorporarse al proyecto.

Julián ya había manifestado en junio su intención de irse de Madrid. "Hablé con las personas con las que necesitaba hablar en el Atlético, y lo mejor para todos es el traspaso. Quiero cumplir mi sueño", había expresado el argentino respecto a la posibilidad de mudarse a Barcelona.