Julián Álvarez responde a los rumores que lo colocan en el FC Barcelona

Julián Álvarez está convertido en uno de los mejores delanteros del mundo. El atacante del Atlético de Madrid ha tenido un arranque de temporada excepcional, con seis goles y una asistencia en siete jornadas de LaLiga, además de un gol y dos asistencias en un solo partido de la Champions League.

Su rendimiento sobresaliente ha captado la atención del FC Barcelona, que lo considera un objetivo prioritario para el mercado de verano.

De acuerdo con un reporte del Diario Sport, el club blaugrana tendría que desembolsar más de 200 millones de euros para intentar convencer al Atlético de Madrid de venderlo. ¿Pero qué opina el delantero de la selección argentina al respecto?

Atletico de Madrid v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Después de su gran actuación frente al Eintracht Frankfurt, 'La Araña' respondió los cuestionamientos de la prensa con respecto a su posible fichaje con el Barcelona.

Yo estoy muy tranquilo. Siempre se habla, el año pasado también. Ahora recién arranca la temporada (...) Mi foco está en ser mejor cada día, en hacer lo mejor para el club y ayudar a mis compañeros para ganar acá. Solo tengo ese pensamiento. Lo que se diga en las redes está más allá Julián Álvarez a ESPN

Álvarez, de 25 años, tiene contrato con el club rojiblanco hasta mediados de 2030. Su clásusula de rescisión sería superior a los 500 millones de euros. En caso de que el Barcelona quiera sumarlo a sus filas, tendrá que hacer una gran inversión y liberar su masa salarial.

El Atlético de Madrid regresará a la acción el próximo domingo, 5 de octubre, enfrentándose al Celta de Vigo en el Estadio Abanca Balaídos, en un partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga.

