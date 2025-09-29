Julián Álvarez sería el objetivo prioritario del FC Barcelona para el verano de 2026

Julián Álvarez está teniendo un arranque increíble en la temporada 2025/2026. El delantero argentino del Atlético de Madrid registra seis goles y una asistencia en las primeras seis jornadas de LaLiga. De acuerdo con el diario español Sport, el goleador de 25 años se encuentra en el radar del FC Barcelona y es el objetivo prioritario de la directiva encabezada por Joan Laporta para fichar en el próximo mercado de verano.

Este reporte señala que Laporta tenía en su agenda al futbolista de la selección argentina desde que este militaba en el Manchester City y que el club blaugrana hará un esfuerzo para contratarlo.

Álvarez tiene un valor aproximado de mercado de 100 millones de euros, de acuerdo con el portal Transfermarkt. Para que 'La Araña' llegue al Barcelona, es necesario que se conjunten varios escenarios.

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Para siquiera soñar en fichar a Julián Álvarez, primero el Barcelona tiene que aligerar su masa salarial. Al término de la temporada 2025/2026, el club blaugrana podría liberar hasta 38.5 millones de euros brutos correspondientes al salario de Robert Lewandowski.

Sin embargo, la negociación con el Atlético de Madrid se antoja compleja. Álvarez tiene contrato con el club colchonero hasta 2030 y su cláusula de rescisión asciende a 500 millones de euros, según este reporte.

La directiva de Joan Laporta tendría que desembolsar una cifra cercana a los 200 millones de euros para tratar de convencer a los rojiblancos.

En caso de que se complicara esta operación, el FC Barcelona no descartaría ir por Erling Haaland. Al ser año electoral, la directiva buscaría un gran fichaje.