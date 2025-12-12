Julián Álvarez rompe el silencio sobre el interés del FC Barcelona en ficharlo

Julián Álvarez es uno de los delanteros que están en la lista de futuribles del FC Barcelona para reforzar el ataque de la próxima temporada y es de los mejores jugadores del Atlético de Madrid.

Está bien valorado en el área deportiva culé, más allá del precio que puede suponer su posible traspaso y el desencanto que hubo con su actuación en el pasado duelo en el Spotify Camp Nou con el 3-1 final para el Barsa, y eso hizo mermar un poco su interés.

Ante este escenario, la Araña se expresó al respecto en una entrevista con MARCA.: "A ver, a mí no me molesta. Trato de no mirar mucho, pero sé que se habla. Se habla por las redes sociales. Creo que es más lo que se dice por ahí que lo que en verdad pasa".

FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

Pese a los rumores, manifestó que está "muy bien enfocado en esta temporada, en lo que tenemos por delante con el Atlético de Madrid" y que "trato de abstraerme de eso y pensar en mí, en seguir creciendo como jugador y en ganar", aseveró.

El ex futbolista de River y campeón del mundo en Qatar 2022 con Argentina acumula 11 goles y 4 asistencias en los 21 partidos que lleva disputados en la temporada.

Ante este interés, el Colchonero le puso un precio de 200 millones de euros y su cláusula de rescisión asciende a los 500 millones, además de tener contrato hasta 2030.

Por otra parte, en la misma charla con Marca, al cordobés le preguntaron sobre cómo se pueden comparar sus últimos dos entrenadores, Diego Simeone y Pep Guardiola, y destacó que a pesar de sus contrastes ideológicos existen coincidencias entre ambos: "Hay un parecido. Obviamente la forma de competir, la mentalidad ganadora. Después, lo que todos vemos, son las diferencias en las ideas que cada uno tiene a la hora de enfrentar los partidos y de ver el fútbol. No sé si por su experiencia o por lo que sienten, no por lo que saben, cada uno tiene su propio estilo".

