Los impresionantes números de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid en la temporada 2025-2026 de LaLiga

El inicio de LaLiga 2025/26 para el Atlético de Madrid no fue del todo esperanzador. Hasta antes del encuentro frente al Real Madrid habían ganado apenas dos partidos.

Pero bien dicen que entre las nubes grises siempre hay un rayo de luz y este es Julián Álvarez, futbolista que ha ayudado a que en esta campaña el camino no sea tan tortuoso para su equipo.

La 'Araña' ha tenido una temporada de ensueño como colchonero, a tal grado que suma ya seis anotaciones y una asistencia en el certamen liguero, lo cual lo coloca como uno de los líderes de goleo, solo por debajo de Kylian Mbappé quien ha marcado ya ocho anotaciones en lo que va de la campaña.

La racha goleadora del campeón del mundo comenzó en la Jornada 1 frente al Espanyol, ahí los colchoneros cayeron dos goles por uno pero el de la honrilla lo marcó Álvarez. De ahí pasaron cinco fechas hasta que frente al Rayo Vallecano se destapó con un hat trick con el que su equipo ganó 3-2 en casa y para cerrar el doblete que acaba de meter frente a los de Xabi Alonso. Además de esto, sumamos la asistencia que le dio a Pablo Barrios contra el Villareal para el primer gol de dicho encuentro.

JULIAN ALVAREZ WITH A WORLD CLASS FREE KICK! HE'S DONE IT AGAIN, THIS TIME VS. REAL MADRID 😱 pic.twitter.com/o5UaYKGzse — ESPN FC (@ESPNFC) September 27, 2025

¿Cuántos goles le ha marcado Julián Álvarez al Real Madrid?

En la actualidad Julián está llamado a ser uno de los mejores centros delanteros del mundo y lo demuestra en cada partido, sin importar el rival o la índole del partido, tal como es el caso del Derbi de Madrid y en específico al conjunto merengue, a quienes desde su llegada a Europa les ha marcado en cinco ocasiones, una con el Manchester City y cuatro más como rojiblanco.