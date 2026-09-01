Julián Álvarez toma una decisión definitiva sobre su futuro en el Atlético de Madrid

El futuro de Julián Álvarez finalmente quedó definido: el delantero continuará en el Atlético de Madrid al menos hasta el mercado de invierno, después de asumir que su salida rumbo al FC Barcelona no será posible en esta ventana de transferencias.

El Barcelona, un sueño que deberá esperar

En los últimos meses, la prioridad del argentino había sido clara y dejó entrever en más de una ocasión su intención de buscar una transferencia y cumplir su sueño de vestir la camiseta azulgrana.

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The Argentine has accepted his fate and will not be moving to another club this summer, per @MatteMoretto.🗞️



Arsenal enquired until the last moment, but Alvarez only wanted Barcelona. Barça… pic.twitter.com/KIvy7M0tJF — 433 (@433) September 1, 2026

Aún así, la postura del Atlético fue determinante y nunca contempló negociar al delantero con el conjunto catalán; su accionista mayoritario, Miguel Ángel Gil Marín, fue contundente al referirse al futuro del delantero.

El dirigente dejó claro que el club quería mantener a una de sus principales figuras y que, en caso de una salida, el blaugrana no sería una alternativa: "para competir entre los grandes hacen falta jugadores grandes y Julián lo es. Si él cree que es incompatible estar en el Atlético de Madrid, buscaremos una alternativa, pero nunca, nunca será el Barcelona", sentenció.

Julián ya piensa en la temporada

En esa línea, con el cierre del mercado cada vez más cerca, Julián habría asumido que su sueño de llegar al Spotify Camp Nou tendrá que esperar. Según trascendió, el campeón del mundo afrontará esta nueva etapa como un jugador más del Atlético y se concentrará en la vigente temporada 2026/27.

La señal más reciente llegó desde el Cerro del Espino, donde el argentino participó con normalidad del entrenamiento junto al resto del plantel; sus compañeros también lo respaldaron en medio de las especulaciones sobre su futuro.

Atletico De Madrid V Villarreal Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Ahora, el objetivo de Álvarez pasa por recuperar protagonismo y mantener su condición de pieza clave para Diego Simeone en el frente ofensivo. El mercado de enero podría volver a abrir la puerta a una salida, pero por el momento "La Araña" seguirá defendiendo los colores del Atlético de Madrid.

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