Julián Álvarez vuelve a la convocatoria del Atlético de Madrid

Diego Simeone confirmó que Julián Álvarez estará nuevamente disponible para el Atlético de Madrid: el delantero será parte de la convocatoria para visitar este sábado al Athletic Club en Bilbao, después de perderse el último partido frente al Sevilla por una indisposición, según informó la institución.

“Está entrenando muy bien. Mañana va a venir convocado, va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao y esperamos lo mejor de él, como todos sus compañeros”, explicó Simeone en conferencia de prensa.

🚨🔴⚪️ Diego Simeone: “Julián Alvarez will be in the squad tomorrow”.



“He's training well, and we expect the best from him, just as we do from all his teammates”. pic.twitter.com/x3UPHrythT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2026

Julián vuelve al primer equipo después de haber disputado apenas 33 minutos en las primeras tres jornadas de LaLiga. El argentino se perdió el debut ante el Málaga por falta de ritmo, tras incorporarse tarde a la pretemporada, y luego ingresó frente al Villarreal, donde fue recibido con algunos silbidos y cánticos por parte de la afición rojiblanca.

El mensaje de Simeone

Más allá de su regreso, Simeone puso el foco en el aspecto personal del delantero, después de un mercado de fichajes marcado por la incertidumbre tras la intención de Álvarez de abandonar el Atlético para jugar en el FC Barcelona, una operación que finalmente no llegó a concretarse.

“Esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida”, señaló el entrenador argentino, quien considera que esta etapa puede convertirse en una experiencia de aprendizaje para el delantero.

Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

El Cholo también pidió dejar de lado los juicios sobre el futbolista y priorizar su bienestar. “Tiene la oportunidad de resolver situaciones internamente para que le hagan mejor a él y que nosotros le veamos feliz, que es lo que queremos”, remarcó.

El Atlético espera recuperar a su figura

Con el mercado cerrado y la continuidad del campeón del mundo asegurada, Simeone ahora busca que el futbolista recupere protagonismo dentro del equipo. El técnico espera que pueda dejar atrás el contexto de las últimas semanas y concentrarse nuevamente en su rendimiento: “que esté bien, contento y que dé goles”, resumió el entrenador.

El Atlético llega al duelo ante el Athletic con siete puntos sobre nueve posibles y, para Simeone, recuperar a una versión plena de Julián puede ser una de las claves para sostener el buen comienzo del equipo.

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