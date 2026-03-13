Julián Araujo está bajo presión en la carrera por ser el lateral derecho de la selección mexicana

La competencia por un lugar en la selección mexicana rumbo al Mundial de 2026 comienza a intensificarse y uno de los nombres que hoy genera más dudas dentro del cuerpo técnico es el de Julián Araujo. El defensor vive un momento clave en su proceso dentro del combinado nacional.

A pesar de su presencia en el futbol europeo, el lateral derecho aún no tiene asegurado su lugar dentro del proyecto que encabeza Javier Aguirre. El técnico mexicano y su cuerpo de trabajo continúan evaluando diferentes perfiles en la posición, lo que ha abierto una competencia directa por el puesto.

🚨🇲🇽 Julián Araujo, la duda de Javier Aguirre para el Mundial 2026.



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->Israel Reyes deja Lateral, pasa a la Centralhttps://t.co/5aKecC41rW — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 13, 2026

Dentro de ese análisis, Araujo aparece actualmente por detrás de otros dos futbolistas que han ganado terreno en la consideración del cuerpo técnico. Tanto Jorge Sánchez como Richard Ledezma se encuentran por delante en la carrera por la titularidad en el costado derecho de la defensa.

El rendimiento reciente de ambos jugadores ha sido uno de los factores que explica esta situación. Sánchez mantiene regularidad dentro de sus convocatorias y experiencia internacional, mientras que Ledezma ha logrado posicionarse como una alternativa que aporta variantes ofensivas y dinámica en el carril derecho.

Esto ha provocado que Julián Araujo entre en una etapa decisiva dentro de su trayectoria con el Tri. El lateral sabe que la competencia por el puesto se encuentra abierta, pero también que el margen para recuperar terreno dentro del proceso mundialista es cada vez más reducido.

En ese contexto, la próxima fecha FIFA del mes de marzo se perfila como una oportunidad determinante para el defensor. Los partidos programados durante ese parón internacional servirán como un nuevo punto de evaluación para el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre.

Rangers v Celtic - Scottish Gas Men's Scottish Cup - Quarter Final - Ibrox Stadium | Steve Welsh - PA Images/GettyImages

Durante esas convocatorias, el rendimiento individual de cada futbolista será analizado con especial atención. En posiciones tan específicas como la lateral derecha, el técnico busca perfiles que no solo cumplan en defensa, sino que también aporten profundidad ofensiva y solidez táctica.

Además, dentro del entorno de la selección existe la percepción de que la competencia interna en la plantilla se ha vuelto más intensa conforme se acerca la Copa del Mundo. Cada concentración y cada partido se convierten en una oportunidad crucial para demostrar capacidad y compromiso con el proyecto.

Para Julián Araujo, el próximo parón internacional podría representar un punto de inflexión. Un rendimiento sólido podría devolverlo al centro de la discusión dentro del cuerpo técnico, mientras que actuaciones discretas podrían complicar seriamente sus posibilidades de consolidarse en la lista final.

Con el Mundial de 2026 en el horizonte y una competencia interna cada vez más exigente, el lateral mexicano enfrenta un escenario claro: las próximas convocatorias podrían definir si logra mantenerse dentro del proyecto de la selección o si otros nombres terminan imponiéndose en la carrera por el puesto.

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