Julián Quiñones despierta interés en Brasil gracias a su increíble rendimiento en Arabia

El nombre de Julián Quiñones vuelve a colocarse en el radar del mercado internacional. El atacante, actualmente en Arabia Saudita, ha comenzado a generar seguimiento fuera de Medio Oriente gracias a un rendimiento ofensivo que no ha pasado desapercibido para distintos clubes del fútbol sudamericano.

El presente de Quiñones con Al-Qadsiah ha sido determinante para reabrir el interés desde otras ligas. Su impacto inmediato, constancia goleadora y capacidad para marcar diferencias en contextos competitivos diversos han despertado sondeos formales, aunque todavía sin propuestas oficiales sobre la mesa.

Brasil aparece como uno de los mercados más atentos a la situación del atacante. Varios clubes de la Serie A de Brasil han comenzado a monitorear su caso, conscientes de que su perfil encaja con la exigencia física y el ritmo del campeonato brasileño, donde los delanteros con potencia y gol son altamente cotizados.

Entre los equipos que han mostrado interés se encuentra Flamengo, uno de los gigantes del continente. Por ahora, la institución carioca únicamente ha realizado un seguimiento detallado del jugador, sin que exista una oferta formal o negociaciones avanzadas con su entorno.

Las cifras de Quiñones explican el creciente interés. En 48 partidos oficiales disputados con Al-Qadsiah, el atacante acumula 41 goles y nueve asistencias, números que lo colocan entre los futbolistas más determinantes de su liga y refuerzan la percepción de que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Este registro ofensivo no sólo destaca por el volumen, sino por la regularidad. Quiñones ha mantenido una media goleadora constante, respondiendo tanto en partidos cerrados como en escenarios de mayor exigencia, lo que incrementa su atractivo para clubes que buscan soluciones inmediatas en ataque.

Por ahora, la postura es clara: existe interés, pero no una oferta concreta. Desde el entorno del jugador se mantiene cautela, conscientes de que su valor de mercado ha crecido y que cualquier movimiento deberá responder tanto a lo deportivo como a lo económico, sin precipitar decisiones.

Mientras tanto, Julián Quiñones continúa enfocado en su presente en Arabia, aunque el mercado ya se ha abierto a su nombre. Brasil observa, Flamengo analiza y otros clubes siguen de cerca a un delantero cuyas cifras extraordinarias lo colocan nuevamente en la conversación internacional.

