Julián Quiñones no esconde su sueño mundialista con la selección mexicana

La Copa del Mundo está a tres meses de su inicio. Siendo el caso, la mayoría de los seleccionados nacional definen desde ya al grupo de jugadores que disputarán el torneo. La selección mexicano no es la excepción, pues se entiende que Javier Aguirre debe tener elegido al 75% del grupo que llegará a junio.

Hay algunos nombres que por ahora siguen generando ciertas dudas. Uno de ellos es el de Julián Quiñones, quien en apariencia no es muy del gusto de Javier Aguirre. A pesar de ello, el hombre que se está robando el show dentro de la Saudí Pro League, considera que su labor está siendo la correcta para colarse dentro de la lista final.

¡¡SUEÑA CON EL MUNDIAL!!🥹🇲🇽



Julián Quiñones se puso sincero, aseguró que se está matando cada entrenamiento y partido para ser parte de la lista final de México.



🗣️ “Yo creo que para todo jugador es importante comenzar un Mundial debutando. Para mí es muy importante, por eso… pic.twitter.com/mp4QGIHp3Z — MedioTiempo (@mediotiempo) March 17, 2026

Julián deja bien en claro que se de titular en el Estadio Azteca para el duelo ante Sudáfrica: "creo que para todo jugador es importante comenzar un Mundial debutando; para mí es muy importante, por eso vengo trabajando día a día para estar en la lista final y eso para mí es lo más importante."

La estrella del Al-Qadsiah también afirma que su presencia en el Mundial no se la ganará sólo que cada que viaje con el Tri, sino en el trabajo diario que realiza con su club: "me mato cada día en los entrenamientos, en los partidos, para poder estar en esa lista decisiva y poder representar a México como lo quise siempre; eso, para mí, es lo más importante."

Sevilla Fc V Al-qadsiah Fc - Xiv Trofeo Antonio Puerta | Europa Press Sports/GettyImages

La palabras de Julián no van con vacío. La realidad es que el delantero está sosteniendo las misma dentro del campo. Al menos con su club.

Hoy es el segundo mejor goleador de la Saudí Pro League. E incluso, desde su llegada a Arabia, exceptuando a Cristiano Ronaldo, ningún otro jugador en la tierra de los jeques puede presumir un rendimiento como el de Quiñones.