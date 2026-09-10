Julián Quiñones podría dar el salto a la élite del fútbol

Julián Quiñones está en la mejor etapa de su carrera. Al final, el salto a la Saudí Pro League terminó siendo una doble ganancia para la estrella de la selección mexicana. Su sueldo se ha elevado por las nubes y, en lo deportivo, también ha vivido un crecimiento radical tanto a nivel de clubes como con la escuadra nacional.

No por nada el mexicano ha sido destacado dentro de los 30 contendientes finales para ser el Balón de Oro 2026. Si bien sus opciones de ganar son mínimas, este reconocimiento da una idea de lo que es hoy mismo el atacante y hacia dónde puede apuntar su carrera en el corto plazo, a la élite del balón en el mundo.

✍️ "Pese a las dudas e incertidumbre que generó en su momento la decisión del delantero mexicano Julián Quiñones de marcharse de la Liga MX al futbol de Arabia Saudita, con el tiempo, logró que el atacante, con el club Al-Qadsiah, potenciara su nivel futbolístico de manera… pic.twitter.com/u892anqcrM — MedioTiempo (@mediotiempo) September 10, 2026

Francisco Arredondo afirma que las condiciones contractuales y deportivas hoy entorno a Julián colocan al jugador solamente con un futuro dentro de algún gigante de Europa. Lo anterior es el resultado de su más reciente renovación de contrato con el Al-Qadsiah.

La fuente señala que a nivel de sueldo, Julián percibe una cifra que solamente un club top de Europa le puede igualar o incluso superar. Siendo así, la idea de volver a México o ir a otros destinos salarialemente inferiores, carece de sentido.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Francois Nel/GettyImages

De la misma forma, su precio de venta se ha elevado de forma radical. Julián tiene un contrato a largo plazo con el club árabe. Además, viene de ser uno de los mejores jugadores de la Copa del Mundo y por si fuese poco, hoy un contendiente a Balón de Oro. Esto coloca a el Al-Qadsiah en una posición en la que puede vender al mexicano por cantidades del mercado de élite.

Por ahora Julián está cómodo dentro del fútbol Saudí. Sin embargo, se entiende que si en algún punto el delantero quiere medirse en un nuevo reto deportivo, su destino será una liga top con algún club de peso, uno seguramente calidad Champions League.

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