Jurriën Timber se pierde la Copa del Mundo de 2026 con Países Bajos

Uno de los mejores defensores para la próxima Copa del Mundo 2026 se perderá la justa a pocos días del arranque, luego de que la selección de Países Bajos anunciará de manera oficial que Jurrien Timber, jugador de 24 años que disputó la final de la Champions League con el Arsenal que padece una lesión en la ingle y abandonó la concentración luego del amistoso ante la selección de Uzbekistán.

El director técnico neerlandés Ronald Koeman ha convocado a Lutsharel Geertruida, jugador del Sunderland como reemplazo de Timber. Con esto, la selección neerlandesa vuelve a contar con 26 seleccionados en el campamento base de Kansas City.

Jurriën Timber misses the 2026 World Cup.



The 24-year-old defender has not recovered sufficiently from a groin injury to take part in the World Cup in a medically responsible manner. In consultation with the medical staff, it has therefore been decided that Timber will leave the… pic.twitter.com/r6Wu8FRCfP — OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2026

Lutsharel Geertruida es el reemplazo en la convocatoria

Lutsharel Geertruida acudirá a la Copa del Mundo 2026 | BSR Agency/GettyImages

El plurifuncional lateral derecho de 25 años, también se puede desempeñar como defensa central y viene de jugar en calidad de cedido la última temporada con el Sunderland de la Premier League en donde disputó 31 partidos entre todas las competiciones. Además, el internacional neerlandés tiene 21 partidos de experiencia defendiendo la camiseta naranja.

Su contrato pertenece al RB Leipzig de la Bundesliga y tiene contrato vigente hasta verano del 2029 y cuenta con un valor en el mercado de 20 millones de euros según el portal Transfermarkt.