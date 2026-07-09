Justin Bieber se une a los artistas del show del medio tiempo de la final del Mundial 2026

Se ha hecho oficial que el cantante canadiense Justin Bieber participará en el primer show de medio tiempo en la historia de la Copa Mundial de Fútbol. Los organizadores confirmaron la aparición del intérprete que saltó a la fama desde su etapa como niño y adolescente gracias las redes sociales.

‘Dai Dai’ has taken over the World Cup and the charts. Now, @burnaboy and @shakira are taking the stage together on July 19 for the first-ever @FIFAWorldCup Final Halftime Show.



More than a hit, ‘Dai Dai’ is helping power the FIFA Global Citizen Education Fund ahead of the World… pic.twitter.com/f6OqfM2Aw7 — Global Citizen ⭕ (@GlblCtzn) July 8, 2026

El cantante de 32 años compartirá escenario con figuras como Shakira, Madonna, BTS, entre otros artistas más, durante el espectáculo que se realizará el 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

La organización del espectáculo Global Citizen confirmó la incorporación de Justin Bieber a través de sus redes sociales, donde destacó que el medio tiempo reunirá a artistas de talla internacional para un hito que será memorable para los aficionados al deporte y la música.

Un nuevo titular ha entrado en la alineación del Halftime Show ¡Justin Bieber se unirá oficialmente a nosotros el 19 de julio en el estadio de Nueva York de Nueva Jersey para el primer show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA! Global Citizen.

Será un evento con trasfondo

La dirección artística estará a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien supervisará la producción del espectáculo que será transmitido en vivo a nivel mundial.

El acto musical tendrá una duración aproximada de 11 minutos y será la primera vez que una final de la Copa Mundial tenga un espectáculo de medio tiempo, similar al tradicional medio tiempo del Super Bowl de la NFL que realizan año con año en la final por el título Vince Lombardi.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mencionó que el evento irá más allá del entretenimiento.

"Cuando se trata de lo que el mundo necesita, no hay nada más importante que la educación. Estamos orgullosos de que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y BTS para encabezar el show de medio tiempo de la Final de la Copa del Mundo 2026 en apoyo al FIFA Global Citizen Education Fund y a nuestra misión de ampliar el acceso a una educación de calidad y oportunidades en el futbol para niños de todo el mundo", aseguró.

Las declaraciones de Justin Bieber al unirse a este espectáculo.

"La Copa del Mundo reúne al mundo como nada más puede hacerlo. Estoy agradecido de formar parte de este show de medio tiempo y aún más de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo", expresó.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026