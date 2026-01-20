Juventus vs Benfica: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Esta por llegar a su final la fase de liga de la UEFA Champions League, ya que quedan dos fechas por disputarse. Para esta séptima jornada, la Juventus de Italia se mide al Benfica de Portugal en el Allianz Stadium, este miércoles 21 de enero. La última vez que se enfrentaron fue el 29 de enero del 2025 en el mismo certamen, con los portugueses saliendo airosos 0-2.



La Vecchia Signora llega a este compromiso tras haber perdido por la mínima frente al Cagliari en la Serie A, mientras en la pasada fecha de la Champions derrotó 2-0 al Pafos de Grecia, gracias a las dianas del estadounidense Weston McKennie y el canadiense Jonathan David. El cuadro bianconeri está en el peldaño 17 con nueve puntos, lo que los llevaría a los Playoffs.



Con respecto a las Águilas, vienen de pegarle 0-2 al Río Ave en la Primeira Liga, gracias al luxemburgués Leandro Barreiro y un autogol del griego Andreas Ntoi. Del mismo modo, el conjunto lusitano sumó de a tres en la jornada pasada de la Champions al sacar una victoria 2-0 sobre el Napoli de Italia, tras las dianas del colombiano Richard Ríos y Barreiro.



Aquí está todo lo que necesitas saber sobre el encuentro:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Juventus vs Benfica?

Ciudad: Torino, Italia

Estadio: Allianz Stadium

Fecha: miércoles, 21 de enero

Horario: 15:00 h (Estados Unidos), 14 h (México), 21 h (España)

¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Benfica en TV y Streaming Online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos sin transmisión DAZN, Paramount+ y ViX México sin transmisión FOX One y Prime Video España sin transmisión Movistar Liga de Campeones

Últimos cinco partidos

Juventus Benfica Cagliari 1-0 Juventus 17/1/26 Río Ave 0-2 Benfica 17/1/26 Juventus 5-0 Cremonese 12/1/26 FC Porto 1-0 Benfica 14/1/26 Sassuolo 0-3 Juventus 6/1/26 Benfica 3-1 Estoril 3/1/26 Juventus 1-1 Lecce 3/1/26 Braga 2-2 Benfica 28/12/25 Pisa 0-2 Juventus 27/12/25 Benfica 1-0 FC Famalicao 22/12/25

Últimas noticias de la Juventus

De acuerdo con reportes desde Italia, la directiva bianconeri continua las conversaciones con el Crystal Palace de Inglaterra por Jean-Philippe Mateta, aunque el Napoli de Italia también está interesado en el delantero francés.



Tanto Tuttosport como la Gazzetta indicaron que el precio que piden por el atacante es de 35 millones de euros, pero los medios ingleses manejan que la petición del equipo de la Premier League es incluso mayor. Los dos medios compartieron que el galo ya dio luz verde para mudarse este mes, pero la Juve debe llegar primero a un acuerdo tanto con el agente como con los Vidrieros.

Jean-Philippe Mateta | Sebastian Frej/GettyImages

Últimas noticias del Benfica

Recientemente, el cuadro lusitano fue eliminado de la Copa de la Liga de Portugal por el Porto, un duro golpe para José Mourinho y sus dirigidos. Sumado a ello, tampoco contarán con el colombiano Richard Ríos, que salió lesionado en dicho juego.



El club confirmó que el mediocampista sufrió una luxación anterior traumática del hombro derecho, aunque afortunadamente no tendrá que pasar por el quirófano. No obstante, estaría fuera de acción entre cuatro y ocho semanas.

Richard Ríos | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Posibles alineaciones

Juventus (4-2-3-1)

Portero: Mattia Perin

Defensas: Andrea Cambiaso, Lloyd Kelly, Gleison Bremer, Pierre Kalulu

Mediocampistas: Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Fabio Miretti

Delanteros: Jonathan David, Kenan Yildiz, Weston McKennie

Cagliari Calcio v Juventus FC - Serie A | Daniele Badolato - Juventus FC/GettyImages

Benfica (4-2-3-1)

Portero: Anatoliy Trubin

Defensas: Samuel Dahl, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Amar Dedic

Mediocampistas: Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro, Georgiy Sudakov

Delanteros: Vangelis Pavlidis, Andreas Schjelderup, Gianluca Prestianni

José Mourinho | MIGUEL RIOPA/GettyImages

Pronóstico SI

Este compromiso tiene pinta de ser muy parejo, ya que los dos equipos no atraviesan su mejor fútbol, tanto en la liga local como en la Champions. No obstante, el hecho de jugar en casa podría ayudar a la Juventus a vencer, sin embargo, el Benfica podría dar batalla.

Juventus 2-1 Benfica

