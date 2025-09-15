Juventus vs Borussia Dortmund: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Champions League

Sin dudas el duelo entre la Juventus y el Borussia Dortmund es uno de los más esperados de la jornada 1 de la UEFA Champions League y para la suerte de todos ellos ha llegado temprano en el calendario de esta temporada. Este martes tendremos el choque entre estos dos grandes del fútbol europeo que aspiran a conquistar el título.

A continuación, toda la información previa del encuentro.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Juventus vs Borussia Dortmund?

Ciudad: Turín, Italia

Fecha: martes 16 de septiembre

Horario: 15:00 (costa este de Estados Unidos), 13:00 (México) 21:00 (España)

Estadio: Allianz Stadium

FBL-ITA-SERIEA-JUVENTUS-INTER | MARCO BERTORELLO/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Borussia Dortmund en TV y streaming online?

El partido estará disponible en vivo para México por HBO Max Mexico, Amazon Prime Video y Tabii, en EEUU por Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video ViX, TUDN USA y UniMás y en España se emitirá por Movistar+, Tabii y Movistar Liga de Campeones 5.

Últimos 5 partidos de la Juventus

Rival Resultado Competición Inter 4-3 V Serie A Genoa 1-0 V Serie A Parma 2-0 V Serie A Atalanta 2-1 V Amistoso Borussia Dortmund 2-1 V Amistoso

Últimos 5 partidos del Borussia Dortmund

Rival Resultado Competición Heidenheim 2-0 V Bundesliga Union Berlin 3-0 V Bundesliga St. Pauli 3-3 E Bundesliga Rot-Weiss Essen 1-0 V Amistoso Juventus 2-1 D Amistoso

Últimas noticias de la Juventus

Juventus FC v FC Internazionale - Serie A | Jonathan Moscrop/GettyImages

Tras una floja participación en el Mundial de Clubes, los dirigidos por Igor Tudor arrancaron la temporada con el pie derecho y se ilusionan con conseguir su primera gran victoria: triunfaron en sus tres primeros encuentros, ganando 4-3 al Inter el último fin de semana y lleva 5 victorias consecutivas.

Últimas noticias del Borussia Dortmund

1. FC Heidenheim 1846 v Borussia Dortmund - Bundesliga | Christian Kaspar-Bartke/GettyImages

Comenzó muy bien la temporada, empatando ante el St. Pauli por 3-3 en la primera jornada de la Bundesliga, y en las jornadas 2 y 3 goleó a Unión Berlín y al último, el Heidenheim, le ganó por 2-0 el último fin de semana. Luego de una floja temporada local en la 2024/2025, necesita olvidar rápidamente y darle buenos rendimientos a sus hinchas.

Posibles alineaciones

Juventus

Portero: Michele Di Gregorio

Defensas: Lloyd Kelly, Bremer, Federico Gatti

Mediocampistas: Joao Mario, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Pierre Kalulu



Delanteros: Kenan Yıldız, Francisco Conceição y Jonathan David.

Borussia Dortmund

Portero: Kobel

Defensas: Ryerson, Anton, Bensebaini

Mediocampistas: Yan, Gross, Nmecha, Svensson

Delanteros: Adeyemi, Guirassy, Beier

Pronóstico SI Fútbol

La Vecchia Signora se impondrá en el debut de la Champions League.

Juventus 3 - Dortmund 1

