Juventus vs Borussia Dortmund: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Champions League
Sin dudas el duelo entre la Juventus y el Borussia Dortmund es uno de los más esperados de la jornada 1 de la UEFA Champions League y para la suerte de todos ellos ha llegado temprano en el calendario de esta temporada. Este martes tendremos el choque entre estos dos grandes del fútbol europeo que aspiran a conquistar el título.
A continuación, toda la información previa del encuentro.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Juventus vs Borussia Dortmund?
Ciudad: Turín, Italia
Fecha: martes 16 de septiembre
Horario: 15:00 (costa este de Estados Unidos), 13:00 (México) 21:00 (España)
Estadio: Allianz Stadium
¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Borussia Dortmund en TV y streaming online?
El partido estará disponible en vivo para México por HBO Max Mexico, Amazon Prime Video y Tabii, en EEUU por Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video ViX, TUDN USA y UniMás y en España se emitirá por Movistar+, Tabii y Movistar Liga de Campeones 5.
Últimos 5 partidos de la Juventus
Rival
Resultado
Competición
Inter
4-3 V
Serie A
Genoa
1-0 V
Serie A
Parma
2-0 V
Serie A
Atalanta
2-1 V
Amistoso
Borussia Dortmund
2-1 V
Amistoso
Últimos 5 partidos del Borussia Dortmund
Rival
Resultado
Competición
Heidenheim
2-0 V
Bundesliga
Union Berlin
3-0 V
Bundesliga
St. Pauli
3-3 E
Bundesliga
Rot-Weiss Essen
1-0 V
Amistoso
Juventus
2-1 D
Amistoso
Últimas noticias de la Juventus
Tras una floja participación en el Mundial de Clubes, los dirigidos por Igor Tudor arrancaron la temporada con el pie derecho y se ilusionan con conseguir su primera gran victoria: triunfaron en sus tres primeros encuentros, ganando 4-3 al Inter el último fin de semana y lleva 5 victorias consecutivas.
Últimas noticias del Borussia Dortmund
Comenzó muy bien la temporada, empatando ante el St. Pauli por 3-3 en la primera jornada de la Bundesliga, y en las jornadas 2 y 3 goleó a Unión Berlín y al último, el Heidenheim, le ganó por 2-0 el último fin de semana. Luego de una floja temporada local en la 2024/2025, necesita olvidar rápidamente y darle buenos rendimientos a sus hinchas.
Posibles alineaciones
Juventus
Portero: Michele Di Gregorio
Defensas: Lloyd Kelly, Bremer, Federico Gatti
Mediocampistas: Joao Mario, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Pierre Kalulu
Delanteros: Kenan Yıldız, Francisco Conceição y Jonathan David.
Borussia Dortmund
Portero: Kobel
Defensas: Ryerson, Anton, Bensebaini
Mediocampistas: Yan, Gross, Nmecha, Svensson
Delanteros: Adeyemi, Guirassy, Beier
Pronóstico SI Fútbol
La Vecchia Signora se impondrá en el debut de la Champions League.
Juventus 3 - Dortmund 1
