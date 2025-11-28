Juventus vs Cagliari: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Juventus recibe al Cagliari en la Jornada 13 de la Serie A. El conjunto de Turín marcha séptimo lugar de la clasificación general con 20 unidades, producto de cinco victorias, cinco empates y dos derrotas.

Por su cuenta, el cuadro del Cagliari es décimo cuarto sitio con 11 unidades tras dos victorias, cinco empates y cinco derrotas.

A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Juventus vs Cagliari?

Ciudad: Turin

Fecha: sábado 29 de noviembre

Horario: 12:00 horas (Estados Unidos), 11:00 horas (México), 18:00 horas (España)

Estadio: Juventus Stadium

¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Cagliari en TV y streaming online?

Países Canal TV Streaming Online Estados Unidos Sin transmisión Paramount+ y DAZN USA México ESPN Disney+ España Sin transmisión DAZN

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival Resultado Competición Bodo/Glimt 2-3 V Champions Fiorentina 1-1 E Serie A Torino 0-0 E Serie A Sporting 1-1 E Champions Cremonese 1-2 V Serie A

Últimos cinco partidos del Cagliari

Rival Resultado Competición Genoa 3-3 E Serie A Como 0-0 E Serie A Lazio 2-0 V Serie A Sassuolo 1-2 D Serie A Hellas Verona 2-2 E Serie A

Últimas noticias de la Juventus

A mitad de semana la Vecchia Signora venció 2-3 al Bodo/Glimt en la UEFA Champions League, y consiguiendo ganar su primer partido en esta competición. De momento, los italianos están en el puesto 22, fuera del acceso directo a octavos y de la repesca.

En la Serie A, el equipo de Turín comienza a quedarse rezagado, pues ya están en la séptima posición de la tabla y de momento están fuera de las competiciones europeas para la siguiente campaña.

La Juve tendrá cuatro bajas por lesión para este encuentro: Bremer, Milik, Pinsoglio y Rugani.

Últimas noticias del Cagliari

El Cagliari dejó escapar el triunfo frente a Genoa ya que los empataron en los minutos finales para el 3-3 y con ello acumulan cinco partido consecutivos sin ganar en la liga.

Para este partido, Fabio Pisacane no podrá contar con los lesionados Belotti, Ze Pedro y Mazzitelli.

Posibles alineaciones

Juventus

Portero: Michele Di Gregorio.

Defensores: Pierre Kalulu, Lloyd Kelly, Teun Koopmeiners.

Mediocampistas: Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram, Filip Kostić.

Delanteros: Weston McKennie, Dušan Vlahović, Kenan Yıldız.

Cagliari

Portero: Elia Caprile.

Defensas: Gabriele Zappa, Yerry Mina, Sebastiano Luperto, Marco Palestra.

Centrocampistas: Alessandro Deiola, Matteo Prati, Michael Folorunsho; Mattia Felici.

Delanteros: Sebastiano Esposito, Gennaro Borrelli.

Pronóstico SI

El cuadro de Turín viene de una complicada visita al Bodo/Glimt de Noruega en Liga de Campeones y en el campeonato italiano vienen de dos empates en fila, pero se enfrentarán a un rival no tan fuerte, pues en sus últimos cinco juegos no han podido ganar. La Vecchia Signora ganará por la mínima diferencia.

Juventus 2-1 Cagliari

