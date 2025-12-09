Juventus vs Pafos: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Juventus vuelve a las acciones dentro de la UEFA Champions League en la Jornada 6 de la fase de liga, siendo este un torneo que hasta el momento se le ha complicado en demasía y en el que se verá las caras con un Pafos que le respira en la nuca y que quiere dar la sorpresa en el Allianz Stadium de Turín.

Los dirigidos por Luciano Spalletti vienen de caer dolorosamente dos goles por uno frente al Napoli en la Serie A, situación que los dejó con 23 unidades y de manera momentánea fuera de puestos europeos. Por su parte los de Chipre marchan superlíderes dos unidades arriba del Omonia que tiene 29 unidades.

Estas escuadras nunca se han visto las caras en ninguna competencia, por lo que veremos un duelo en el que ambos saldrán a dejarlo todo en el campo para conseguir escalar posiciones. El Pafos no pierde un partido en ninguna competencia desde el pasado 27 de octubre.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Juventus vs Pafos?

Ciudad: Torino, Italia

Fecha: miércoles 10 de diciembre

Horario: 16:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: Allianz Stadium

¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Pafos en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Sin transmisión por TV Paramount+ México Sin transmisión por TV Caliente TV España Movistar Liga de Campeones Movistar Liga de Campeones

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival Resultado Competición Napoli 2-1 D Serie A Udinese 2-0 V Coppa Italia Cagliari 2-1 V Serie A Bodo/Glimt 2-3 V Champions League Fiorentina 1-1 E Serie A

Últimos cinco partidos del Pafos

Rival Resultado Competición Akritas 4-0 V Cyprus League Krasava 2-3 V Cyprus League Mónaco 2-2 E Champions League Aris Limassol 2-1 V Cyprus League Anorthosis 1-1 E Cyprus League

Últimas noticias de la Juventus

El presente por el que atraviesa la Juventus no es para nada alentador y es que ya han pasado cinco años desde que obtuvieron su última corona del balompié italiano. Hoy marchan séptimos de la clasificación general y su andar en la Champions League tampoco es prometedor ya que son vigésimo segundos de la tabla general.

Últimas noticias del Pafos

Desde su llegada al Pafos, el rendimiento de David Luiz ha sido por demás sobresaliente y en noviembre no fue la excepción, ya que fue denominado como el PLAYER OF THE MONTH por su equipo, esto gracias al gol que le marcó al Mónaco en la pasada fecha de la Champions League.

Posibles alineaciones

Juventus

Portero: Michele di Gregorio

Defensas: Andrea Cambiaso, Pierre Kalulu, Lloyd Kelly, Teun Koopmeiners, Juan Cabal

Centrocampistas: Weston McKennie, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram

Delanteros: Chico Conceicao, Kenan Yildiz

Pafos

Portero: Neophytos Michael

Defensas: Felipe, Derrick Luckassen, David Luiz, David Goldar

Centrocampistas: Quina, Pepe, Iván Sunjic, Mislav Orsic

Delanteros: Vlad Dragomir, Anderson Silva

Pronóstico SI

La Juventus no atraviesa su mejor momento en la fase de liga de la Champions League, razón por la cual necesita sí o sí un triunfo frente al Pafos. Los de Turín marchan en la vigésimo segunda posición, mientras que los chipriotas están dos escalones debajo únicamente por la diferencia de goles.

Juventus 2-0 Pafos

