Juventus vs Pafos: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Juventus vuelve a las acciones dentro de la UEFA Champions League en la Jornada 6 de la fase de liga, siendo este un torneo que hasta el momento se le ha complicado en demasía y en el que se verá las caras con un Pafos que le respira en la nuca y que quiere dar la sorpresa en el Allianz Stadium de Turín.
Los dirigidos por Luciano Spalletti vienen de caer dolorosamente dos goles por uno frente al Napoli en la Serie A, situación que los dejó con 23 unidades y de manera momentánea fuera de puestos europeos. Por su parte los de Chipre marchan superlíderes dos unidades arriba del Omonia que tiene 29 unidades.
Estas escuadras nunca se han visto las caras en ninguna competencia, por lo que veremos un duelo en el que ambos saldrán a dejarlo todo en el campo para conseguir escalar posiciones. El Pafos no pierde un partido en ninguna competencia desde el pasado 27 de octubre.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Juventus vs Pafos?
Ciudad: Torino, Italia
Fecha: miércoles 10 de diciembre
Horario: 16:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
Estadio: Allianz Stadium
¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Pafos en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Sin transmisión por TV
Paramount+
México
Sin transmisión por TV
Caliente TV
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar Liga de Campeones
Últimos cinco partidos de la Juventus
Rival
Resultado
Competición
Napoli
2-1 D
Serie A
Udinese
2-0 V
Coppa Italia
Cagliari
2-1 V
Serie A
Bodo/Glimt
2-3 V
Champions League
Fiorentina
1-1 E
Serie A
Últimos cinco partidos del Pafos
Rival
Resultado
Competición
Akritas
4-0 V
Cyprus League
Krasava
2-3 V
Cyprus League
Mónaco
2-2 E
Champions League
Aris Limassol
2-1 V
Cyprus League
Anorthosis
1-1 E
Cyprus League
Últimas noticias de la Juventus
El presente por el que atraviesa la Juventus no es para nada alentador y es que ya han pasado cinco años desde que obtuvieron su última corona del balompié italiano. Hoy marchan séptimos de la clasificación general y su andar en la Champions League tampoco es prometedor ya que son vigésimo segundos de la tabla general.
Últimas noticias del Pafos
Desde su llegada al Pafos, el rendimiento de David Luiz ha sido por demás sobresaliente y en noviembre no fue la excepción, ya que fue denominado como el PLAYER OF THE MONTH por su equipo, esto gracias al gol que le marcó al Mónaco en la pasada fecha de la Champions League.
Posibles alineaciones
Juventus
Portero: Michele di Gregorio
Defensas: Andrea Cambiaso, Pierre Kalulu, Lloyd Kelly, Teun Koopmeiners, Juan Cabal
Centrocampistas: Weston McKennie, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram
Delanteros: Chico Conceicao, Kenan Yildiz
Pafos
Portero: Neophytos Michael
Defensas: Felipe, Derrick Luckassen, David Luiz, David Goldar
Centrocampistas: Quina, Pepe, Iván Sunjic, Mislav Orsic
Delanteros: Vlad Dragomir, Anderson Silva
Pronóstico SI
La Juventus no atraviesa su mejor momento en la fase de liga de la Champions League, razón por la cual necesita sí o sí un triunfo frente al Pafos. Los de Turín marchan en la vigésimo segunda posición, mientras que los chipriotas están dos escalones debajo únicamente por la diferencia de goles.
Juventus 2-0 Pafos
