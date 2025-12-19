Juventus vs Roma: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Serie A tendrá este fin de semana una jornada imperdible con grandísimos partidos, y uno de los platos fuertes será la visita de la Roma a la Juventus en Turín. Dos clubes históricos, que no atraviesan su mejor momento, y que tratan de dar caza al líder del campeonato, el Inter de Milán.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Juventus vs Roma?

Ciudad: Turín, Italia

Fecha: sábado 20 de diciembre

Horario: 14:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)

Estadio: Allianz Stadium

¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Roma en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos DAZN USA Paramount+ México A confirmar Disney+ Premium España DAZN España DAZN España

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival Resultado Competición Bologna 1-0 V Serie A Pafos 2-0 V UEFA Champions League Napoli 2-1 D Serie A Udinese 2-0 V Coppa Italia Cagliari 2-1 V Serie A

Últimos cinco partidos de la Roma

Rival Resultado Competición Como 1907 1-0 V Serie A Celtic 3-0 V UEFA Europa League Cagliari 1-0 D Serie A Napoli 1-0 D Serie A FC Midtjylland 2-1 V UEFA Europa League

Últimas noticias de la Juventus

El equipo de Luciano Spalletti está ilusionado con volver a ganar el Scudetto tras varios años de sequía desde el final de su dominio absoluto de más de una década. Vienen de conseguir un triunfo clave en el Renato Dall'Ara frente al Bologna gracias al gol del colombiano Juan Cabal.

Para este choque no podrán contar con Teun Koopmeiners, por acumulación de amarillas. Además, tienen cuatro futbolistas lesionados: Dusan Vlahović, Federico Gatti, Arkadiusz Milik y Carlo Pinsoglio.

Últimas noticias de la Roma

Los dirigidos por Gian Piero Gasperini supieron estar punteros varias fechas en la Serie A y tienen una oportunidad de oro de luchar por el Scudetto, que no lo ganan desde la temporada 2000/01.



Para este encuentro tiene las bajas confirmadas de Evan N'Dicka y Neil El Aynaoui, ambos en la Copa Africana de Naciones con sus respectivas selecciones. Artem Dovbyk está en duda.

Posibles alineaciones

Juventus

Portero: Michele Di Gregorio

Defensas: Bremer, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu

Mediocampistas: Andrea Cambiaso, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Weston McKennie

Delanteros: Kenan Yıldız, Francisco Conceição y Jonathan David.

AS Roma

Portero: Mile Svilar

Defensas: Mario Hermoso, Daniele Ghilardi, Gianluca Mancini

Mediocampistas: Devyne Rensch, Manu Kone, Bryan Cristante, Wesley

Delanteros: Lorenzo Pellegrini, Matías Soulé y Evan Ferguson.

Pronóstico SI

La Roma sorprenderá arrebatándole el triunfo a los dueños de casa y se acomodará en los primeros puestos de la Serie A para seguir dando batalla.

Juventus 1-2 Roma

