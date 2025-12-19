Sports Illustrated Fútbol

Juventus vs Roma: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Cuarto y quinto de la tabla de la Serie A se enfrentarán este sábado por la Serie A.
Bruno Pernigotti|
AS Roma v Como 1907 - Serie A
AS Roma v Como 1907 - Serie A | Silvia Lore/GettyImages

La Serie A tendrá este fin de semana una jornada imperdible con grandísimos partidos, y uno de los platos fuertes será la visita de la Roma a la Juventus en Turín. Dos clubes históricos, que no atraviesan su mejor momento, y que tratan de dar caza al líder del campeonato, el Inter de Milán.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Juventus vs Roma?

Ciudad: Turín, Italia

Fecha: sábado 20 de diciembre

Horario: 14:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)

Estadio: Allianz Stadium

FBL-ITA-SERIEA-JUVENTUS-UDINESE
FBL-ITA-SERIEA-JUVENTUS-UDINESE | ISABELLA BONOTTO/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Roma en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

DAZN USA

Paramount+

México

A confirmar

Disney+ Premium

España

DAZN España

DAZN España

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival

Resultado

Competición

Bologna

1-0 V

Serie A

Pafos

2-0 V

UEFA Champions League

Napoli

2-1 D

Serie A

Udinese

2-0 V

Coppa Italia

Cagliari

2-1 V

Serie A

Últimos cinco partidos de la Roma

Rival

Resultado

Competición

Como 1907

1-0 V

Serie A

Celtic

3-0 V

UEFA Europa League

Cagliari

1-0 D

Serie A

Napoli

1-0 D

Serie A

FC Midtjylland

2-1 V

UEFA Europa League

Últimas noticias de la Juventus

Francisco Conceicao, Lois Openda, Juan Cabal, Kenan Yildiz, Teun Koopmeiners
Bologna FC 1909 v Juventus FC - Serie A | BSR Agency/GettyImages

El equipo de Luciano Spalletti está ilusionado con volver a ganar el Scudetto tras varios años de sequía desde el final de su dominio absoluto de más de una década. Vienen de conseguir un triunfo clave en el Renato Dall'Ara frente al Bologna gracias al gol del colombiano Juan Cabal.

Para este choque no podrán contar con Teun Koopmeiners, por acumulación de amarillas. Además, tienen cuatro futbolistas lesionados: Dusan Vlahović, Federico Gatti, Arkadiusz Milik y Carlo Pinsoglio.

Últimas noticias de la Roma

Gian Piero Gasperini
AS Roma v Como 1907 - Serie A | Luciano Rossi/GettyImages

Los dirigidos por Gian Piero Gasperini supieron estar punteros varias fechas en la Serie A y tienen una oportunidad de oro de luchar por el Scudetto, que no lo ganan desde la temporada 2000/01.

Para este encuentro tiene las bajas confirmadas de Evan N'Dicka y Neil El Aynaoui, ambos en la Copa Africana de Naciones con sus respectivas selecciones. Artem Dovbyk está en duda.

Posibles alineaciones

Juventus

Portero: Michele Di Gregorio

Defensas: Bremer, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu

Mediocampistas: Andrea Cambiaso, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Weston McKennie

Delanteros: Kenan Yıldız, Francisco Conceição y Jonathan David.

AS Roma

Portero: Mile Svilar

Defensas: Mario Hermoso, Daniele Ghilardi, Gianluca Mancini

Mediocampistas: Devyne Rensch, Manu Kone, Bryan Cristante, Wesley

Delanteros: Lorenzo Pellegrini, Matías Soulé y Evan Ferguson.

Pronóstico SI

La Roma sorprenderá arrebatándole el triunfo a los dueños de casa y se acomodará en los primeros puestos de la Serie A para seguir dando batalla.

Juventus 1-2 Roma

