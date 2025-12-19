Juventus vs Roma: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Serie A tendrá este fin de semana una jornada imperdible con grandísimos partidos, y uno de los platos fuertes será la visita de la Roma a la Juventus en Turín. Dos clubes históricos, que no atraviesan su mejor momento, y que tratan de dar caza al líder del campeonato, el Inter de Milán.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Juventus vs Roma?
Ciudad: Turín, Italia
Fecha: sábado 20 de diciembre
Horario: 14:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)
Estadio: Allianz Stadium
¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Roma en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
DAZN USA
Paramount+
México
A confirmar
Disney+ Premium
España
DAZN España
DAZN España
Últimos cinco partidos de la Juventus
Rival
Resultado
Competición
Bologna
1-0 V
Serie A
Pafos
2-0 V
UEFA Champions League
Napoli
2-1 D
Serie A
Udinese
2-0 V
Coppa Italia
Cagliari
2-1 V
Serie A
Últimos cinco partidos de la Roma
Rival
Resultado
Competición
Como 1907
1-0 V
Serie A
Celtic
3-0 V
UEFA Europa League
Cagliari
1-0 D
Serie A
Napoli
1-0 D
Serie A
FC Midtjylland
2-1 V
UEFA Europa League
Últimas noticias de la Juventus
El equipo de Luciano Spalletti está ilusionado con volver a ganar el Scudetto tras varios años de sequía desde el final de su dominio absoluto de más de una década. Vienen de conseguir un triunfo clave en el Renato Dall'Ara frente al Bologna gracias al gol del colombiano Juan Cabal.
Para este choque no podrán contar con Teun Koopmeiners, por acumulación de amarillas. Además, tienen cuatro futbolistas lesionados: Dusan Vlahović, Federico Gatti, Arkadiusz Milik y Carlo Pinsoglio.
Últimas noticias de la Roma
Los dirigidos por Gian Piero Gasperini supieron estar punteros varias fechas en la Serie A y tienen una oportunidad de oro de luchar por el Scudetto, que no lo ganan desde la temporada 2000/01.
Para este encuentro tiene las bajas confirmadas de Evan N'Dicka y Neil El Aynaoui, ambos en la Copa Africana de Naciones con sus respectivas selecciones. Artem Dovbyk está en duda.
Posibles alineaciones
Juventus
Portero: Michele Di Gregorio
Defensas: Bremer, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu
Mediocampistas: Andrea Cambiaso, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Weston McKennie
Delanteros: Kenan Yıldız, Francisco Conceição y Jonathan David.
AS Roma
Portero: Mile Svilar
Defensas: Mario Hermoso, Daniele Ghilardi, Gianluca Mancini
Mediocampistas: Devyne Rensch, Manu Kone, Bryan Cristante, Wesley
Delanteros: Lorenzo Pellegrini, Matías Soulé y Evan Ferguson.
Pronóstico SI
La Roma sorprenderá arrebatándole el triunfo a los dueños de casa y se acomodará en los primeros puestos de la Serie A para seguir dando batalla.
Juventus 1-2 Roma
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo