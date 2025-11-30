Juventus vs Udinese: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los octavos de final de la Copa Italia están en disputa y es ahí que la Juventus de Turin recibirá en el Allianz Stadium al Udinese. El encuentro se llevará a cabo hoy martes 2 de diciembre y definirá si el equipo de Luciano Spalletti podrá seguir en búsqueda de quitarle el título al Bologna.

El pasado 29 de octubre de este año estas escuadras se vieron las caras en la Jornada 9 de la Serie A, dicho encuentro terminó tres goles por uno en favor de los bianconeris, segundo encuentro consecutivo sin que los visitantes puedan hacer mella como visitantes en Turín.

La Juve clasificó directo a esta instancia gracias a su posición en la clasificación general del campeonato italiano, mientras que los Friulianos derrotaron al Carrarese en la primera ronda, posteriormente vencieron al Palermo y así se instalaron en esta instancia definitoria.

Nicolò Zaniolo torna al gol in Italia! 🔙🇮🇹

Eccola la prima gioia per il 🔟 dell'@Udinese_1896 👀#UdinesePalermo #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/oxBCp2JNue — Lega Serie A (@SerieA) September 24, 2025

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Juventus vs Udinese?

Ciudad: Torino, Italia

Fecha: martes 2 de diciembre

Horario: 13:00 pm (Estados Unidos), 14:00 pm (México), 21:00 pm (España)

Estadio: Allianz Stadium

¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Udinese en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos CBS Paramount+ México Sin transmisión por TV Paramount+ España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos de Juventus

Rival Resultado Competición Cagliari 2-1 V Serie A Bode 2-3 V Champions League Fiorentina 1-1 E Serie A Torino 0-0 E Serie A Sporting 1-1 E Champions League

Últimos cinco partidos de Udinese

Rival Resultado Competición Parma 0-2 V Serie A Bologna 0-3 D Serie A Roma 2-0 D Serie A Atalanta 1-0 V Serie A Juventus 3-1 D Seria A

Últimas noticias de Juventus

La Juventus logró una remontada en su pasado partido de la Serie A frente al Cagliari, gracias a un doblete salvador del turco Kenan Yildiz, con lo que siguen invictos en la era de Luciano Spalletti, con lo que llegó a siete partidos consecutivos sin perder en todas las competencias.

Últimas noticias de Udinese

El Udinese recibió el Premio De Sanctis a la sostenibiidad, esto gracias a un proyecto en donde crearon un parque topado de paneles solares con el que abastecen de luz propia al estadio, situación que en la actualidad habla de un buen trabajo no solo en materia futbolística.

Posibles alineaciones

Juventus

Portero: Mattia Perín

Defensas: Weston McKennie, Pierre Kalulu, Lloyd Kelly, Teun Koopmeiners, Filip Kostic

Centrocampistas: Manuel Locatelli, Khéphren Thuram, Chico Conceicao, Kenan Yildiz

Delanteros: Dusan

Udinese

Portero: Maduka Akoye

Defensas: Alessando Zamoli, Nicolo Bertola, Christian Kabasele, Oumar Solet, Jordan Zemura

Centrocampistas: Jakub Piotrowski, Jesper Karlstrom, Arthur Atta

Delanteros: Nicolo Zaniolo, Keinan Davis

Pronóstico SI

La última vez que estos dos se vieron la cara en la Copa Italia fue en el 2020 y ahí el marcador terminó cuatro por cero en favor de la Juve, también en octavos de final y a la postre terminaron llegando a la final sin éxito. Hoy la historia podría ser similar a lo vivido en el pasado.

Juventus 2-0 Udinese