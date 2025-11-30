Juventus vs Udinese: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Los octavos de final de la Copa Italia están en disputa y es ahí que la Juventus de Turin recibirá en el Allianz Stadium al Udinese. El encuentro se llevará a cabo hoy martes 2 de diciembre y definirá si el equipo de Luciano Spalletti podrá seguir en búsqueda de quitarle el título al Bologna.
El pasado 29 de octubre de este año estas escuadras se vieron las caras en la Jornada 9 de la Serie A, dicho encuentro terminó tres goles por uno en favor de los bianconeris, segundo encuentro consecutivo sin que los visitantes puedan hacer mella como visitantes en Turín.
La Juve clasificó directo a esta instancia gracias a su posición en la clasificación general del campeonato italiano, mientras que los Friulianos derrotaron al Carrarese en la primera ronda, posteriormente vencieron al Palermo y así se instalaron en esta instancia definitoria.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Juventus vs Udinese?
Ciudad: Torino, Italia
Fecha: martes 2 de diciembre
Horario: 13:00 pm (Estados Unidos), 14:00 pm (México), 21:00 pm (España)
Estadio: Allianz Stadium
¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Udinese en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
CBS
Paramount+
México
Sin transmisión por TV
Paramount+
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos de Juventus
Rival
Resultado
Competición
Cagliari
2-1 V
Serie A
Bode
2-3 V
Champions League
Fiorentina
1-1 E
Serie A
Torino
0-0 E
Serie A
Sporting
1-1 E
Champions League
Últimos cinco partidos de Udinese
Rival
Resultado
Competición
Parma
0-2 V
Serie A
Bologna
0-3 D
Serie A
Roma
2-0 D
Serie A
Atalanta
1-0 V
Serie A
Juventus
3-1 D
Seria A
Últimas noticias de Juventus
La Juventus logró una remontada en su pasado partido de la Serie A frente al Cagliari, gracias a un doblete salvador del turco Kenan Yildiz, con lo que siguen invictos en la era de Luciano Spalletti, con lo que llegó a siete partidos consecutivos sin perder en todas las competencias.
Últimas noticias de Udinese
El Udinese recibió el Premio De Sanctis a la sostenibiidad, esto gracias a un proyecto en donde crearon un parque topado de paneles solares con el que abastecen de luz propia al estadio, situación que en la actualidad habla de un buen trabajo no solo en materia futbolística.
Posibles alineaciones
Juventus
Portero: Mattia Perín
Defensas: Weston McKennie, Pierre Kalulu, Lloyd Kelly, Teun Koopmeiners, Filip Kostic
Centrocampistas: Manuel Locatelli, Khéphren Thuram, Chico Conceicao, Kenan Yildiz
Delanteros: Dusan
Udinese
Portero: Maduka Akoye
Defensas: Alessando Zamoli, Nicolo Bertola, Christian Kabasele, Oumar Solet, Jordan Zemura
Centrocampistas: Jakub Piotrowski, Jesper Karlstrom, Arthur Atta
Delanteros: Nicolo Zaniolo, Keinan Davis
Pronóstico SI
La última vez que estos dos se vieron la cara en la Copa Italia fue en el 2020 y ahí el marcador terminó cuatro por cero en favor de la Juve, también en octavos de final y a la postre terminaron llegando a la final sin éxito. Hoy la historia podría ser similar a lo vivido en el pasado.
Juventus 2-0 Udinese
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.