Kai Havertz marca en la final Arsenal vs PSG y entra a un club selecto en la Champions League

El Arsenal busca su primer título de Champions League. Y en la final ante el Paris Saint Germain, dio el primer golpe apenas al quinto minuto de juego: Leandro Trossard metió un balón filtrado para Kai Havertz, quien ingresó solo dentro del área y, casi sin ángulo, sacó un disparo para vencer al guardameta Matvéi Safónov y poner el 1-0 provisional a favor de los Gunners.

De esta manera, el delantero alemán marcó su nombre en letras de oro en la Champions League y consiguió una hazaña que solamente Cristiano Ronaldo y Mario Mandzukic habían conseguido. Havertz se consiguió en el tercer jugador en anotar en dos finales de este certamen con dos equipos diferentes.

Kai Havertz abrió el marcador para los Gunners | Anadolu/GettyImages

Cristiano Ronaldo consiguió esta marca tras anotar con el Manchester United y el Arsenal, mientras que Mandzukic lo logró con la Juventus y el Bayern Múnich. Kai Havertz se sumó a este club selecto este sábado 30 de mayo tras anotar con el Arsenal, y haberlo hecho antes, en la final de la temporada 2020/2021, con el Chelsea.

3 - Only three players have scored in a #UCLfinal for two different teams:



Kai Havertz (Chelsea, Arsenal)

Cristiano Ronaldo (Man Utd, Real Madrid)

Mario Mandzukic (Juventus, Bayern Munich)



Occasion. pic.twitter.com/wpsiNcjePJ — OptaJoe (@OptaJoe) May 30, 2026

En aquella ocasión, los Blues se coronaron ante el Manchester City gracias al solitario gol del alemán en el Estadio Do Dragao.



La apuesta de Arteta por Havertz da resultados

La presencia de Kai Havertz en el once inicial ante el PSG generaba dudas, sin embargo, la apuesta de Mikel Arteta parece estar dando resultados. La opción natural era Viktor Gyökeres: el delantero sueco de 27 años registró 21 goles y tres asistencias en 54 partidos jugados esta temporada en todas las competencias.

WHAT A START!



Havertz races through and smashes one into the roof of the net 💥



🔵 0-1 🔴 (6) pic.twitter.com/TaiRbrDgxD — Arsenal (@Arsenal) May 30, 2026

Sin embargo, el estratega español apostó por Havertz, quien ha tenido una campaña menos que estelar debido a las lesiones. El alemán de 26 años solamente jugó 24 partidos esta temporada, anotó siete goles y asistió cinco veces.