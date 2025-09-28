Kairat vs Real Madrid: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la Jornada 2 de la Champions League

Llega la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League y con ella el primer viaje kilométrico para el Real Madrid, quien enfrentará al Kairat de la Premier League de Kazajistán en aquel país asiático en búsqueda de tres puntos como visitante para seguir sumando en el mejor torneo de clubes de Europa.

Los merengues llegarán a dicho encuentro después de verse las caras frente al Atlético de Madrid en el Derbi de aquella ciudad, mientras que los kazajos llegarán un tanto más frescos ya que su último encuentro fue el 22 de septiembre en el certamen liguero de su país.

Esta será la primera ocasión en la que estos equipos se ven las caras en una competición internacional, de hecho el Kairat tiene muy poca experiencia en UCL, ya que ha estado en dos ocasiones, en la primera cayó eliminado en la 1era. ronda de clasificación en 2005/06 y en la segunda ronda en 2021/22.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Kairat vs Real Madrid?

Ciudad: Almaty

Estadio: Central de Almaty

Fecha: martes 30 de septiembre

Horario: 12:45hs (Este de Estados Unidos), 18:45hs (España) y 10:45hs (México)

¿Dónde se podrá ver el Kairat vs Real Madrid en TV y streaming online?

Estados Unidos: TUDN y Unimás

México: TNT Sports

Streaming: TUDN.com, MAX México, Prime USA y UnivisiónNOW

Últimos 5 partidos de Kairat

Rival Resultado Competición Zhenis 3-1 V Liga Premier de Kazajistán Sporting 4-1 D Champions League Aktobe 1-0 V Liga Premier de Kazajistán Okzhetpes 0-1 V Liga Premier de Kazajistán Celtic 0-0 (3-2 p) V Champions League Clasificatoria

Últimos 5 partidos de Real Madrid

Rival Resultado Competición Atlético de Madrid 5-2 D LaLiga Levante 1-4 V LaLiga Espanyol 2-0 V LaLiga Marsella 2-1 V Champions League Real Sociedad 1-2 V LaLiga

Últimas noticias de Real Madrid

Todo apunta a que la lista de lesionados del conjunto merengue seguirá creciendo y es que después del encuentro frente al Atlético de Madrid, The Athletic, informó que Éder Militão y Dani Carvajal podrían ser sometidos a exámenes médicos exhaustivos para analizar qué tipo de lesión tienen y si tendrán que desistir de ellos para este duelo de Champions League.

Posibles alineaciones de Kairat vs Real Madrid

Kairat: Sherkhan Kalmurza; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Yegor Sorokin, Luis Mata; Damir Kasabulat, Ofri Arad, Aleksandr Mrynskiy, Valeriy Gromyko; Jorginho y Dastan Satpaev.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Marco Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García; Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, Arda Güler, Vinicius Junior, Jude Bellingham y Gonzalo García.

Pronóstico SI

Kairat 0-3 Real Madrid