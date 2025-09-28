Lesionados y suspendidos de Real Madrid vs Kairat en la Jornada 2 de la Champions League

El Real Madrid tiene que pasar pronto la página luego de haber sido derrotados cinco por dos frente al Atlético de Madrid en la pasada fecha de LaLiga y es que este martes 30 de septiembre tienen una cita frente al Kairat en la Jornada 2 de la UEFA Champions League.

En lo que va del año futbolístico los merengues no habían conocido la derrota en ninguna competencia, hasta que llegó este duelo en el Derbi de Madrid y ahora tendrán que viajar hasta Kazajistán para enfrentar al cuatro veces campeón de su liga.

Ambos llegan a este encuentro con realidades muy diferentes en el torneo de clubes más prestigioso de Europa. El conjunto dirigido por Xabi Alonso derrotó dos goles por uno al Marsella, mientras que los ahora locales cayeron cuatro por uno frente al Sporting en Lisboa.

✅ Primer partido de Champions.

✅ Primera victoria. pic.twitter.com/bzBTdPacKh — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 16, 2025

Lesionados y suspendidos de Real Madrid para la Jornada 2 de la Champions League

Ya han sorteado algunos partidos sin Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy, ahora pareciera que a esta larga lista de jugadores lesionados podrían sumarse Éder Militão y Dani Carvajal, quienes tuvieron que abandonar el partido tras sufrir golpes por parte de jugadores colchoneros.

Según informes de Guillermo Rai, deThe Athletic, ambos jugadores necesitarán un examen más exhaustivo por parte del cuerpo médico de Los Blancos. Militão habría sufrido una lesión en el tobillo, por su parte el lateral español fue retirado del campo en el minuto 59 después de haber sufrido un pisotón de Nicolás González.