Fin de ciclo para Karim Benzema en Al Hilal. Apenas seis meses después de su llegada al club saudí, el delantero se prepara para marcharse y definir cuál será el próximo destino de su carrera. El ex Real Madrid tiene algunas propuestas de clubes en lo que continuar su carrera, entre ellas una procedente de la MLS, y su futuro podría resolverse durante la semana.

Benzema llegó a Al Hilal este año procedente de Al Ittihad, club al que había arribado en 2023 luego de despedirse del Merengue. Su paso por su actual equipo fue breve, aunque productivo desde las estadísticas ya que disputó 16 partidos, convirtió 10 goles y dio cinco asistencias.

Su salida comenzó a tomar forma durante las últimas semanas y el delantero no disputó ningún minuto en la victoria 5-1 contra elAl Khaleej. Kader Meïté ocupó el puesto de delantero y convirtió uno de los tantos.

🚨👋🏼 BREAKING: Karim Benzema has decided to leave Al Hilal with mutual contract termination agreed today.



Benzema to announce his decision on future soon; options include retirement or playing in another Saudi club. No European return. pic.twitter.com/OxILuZBvKR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

De acuerdo con As, Benzema tiene la oferta de la liga estadounidense y también apareció la posibilidad de regresar al Al Ittihad, aunque se mencionó al Al Shabab como otra alternativa dentro del fútbol saudí.

As, a su vez, señala que el francés descarta un retiro por el momento y pretende seguir jugando. Fabrizio Romano, en cambio, no saca esa posibilidad de la ecuación. "Benzema anunciará pronto su decisión sobre su futuro. No habrá un regreso a Europa", publicó el periodista.

Sale Benzema, entra Watkins

Ollie Watkins | Eurasia Sport Images/GettyImages

La posible despedida de Benzema va de la mano con los objetivos del Al Hilal en el mercado de pases. El club anunció oficialmente la incorporación de Ollie Watkins, procedente del Aston Villa.

Watkins dejó al conjunto de Birmingham después de seis años y 91 goles en la Premier League. Su operación fue cifrada en alrededor de 60 millones de euros. "Han terminado 6 años maravillosos, gracias por los grandes recuerdos y por su apoyo siempre, en los momentos de alegría y de dificultad. La despedida nunca es fácil para este club, pues ha sido una gran parte de mi vida dentro y fuera del campo", expresó el delantero.

Al Hilal también incorporó a Crysencio Summerville y está cerca de cerrar la llegada de Gabriel Martinelli, procedente del Arsenal, por una cifra cercana a los 70 millones de euros.

Benzema deberá definir ahora dónde continuará una carrera que tuvo su etapa principal en el Real Madrid, donde convirtió 354 goles, conquistó cinco Champions League, cuatro títulos de LaLiga y ganó el Balón de Oro en 2022.