Keito Nakamura jugó sin espinilleras en el empate entre Japón y Países Bajos y culpan a Katia Itzel García por eso

El Mundial 2026 ha tenido algunos duelos bastante llamativos como el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos, así como la igualada 2-2 entre Países Bajos y Japón, pero también ha traído un sinfin de casos polémicos, tal como ocurrió en este ultimo compromiso, donde el nombre de Keito Nakamura ha dado mucho de qué hablar.

¡QUE MALDITA LOCURA ACABAMOS DE VIVIR!



La Selección de Japón y Países Bajos acaban de regalar el mejor partido de la Copa del Mundo.



Cuando parecía que Países Bajos se iban a llevar la victoria, apareció Japón en los últimos minutos para empatar el partido de forma épica. Otra… pic.twitter.com/yBlYbBZlyR — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 14, 2026

Además de ser el autor de uno de los tantos nipones, el hombre del Stade de Reims de Francia sobresalió en el choque contra los neerlandeses por no haber utilizado espinilleras, algo que puso en peligro su integridad física, sin embargo, así se mantuvo en el terreno de juego sin que la cuarta árbitra, la mexicana Katia Itzel García ni el silbante central, el estadounidense Ismail Elfath, hicieran algo al respecto.



En lo que se convirtió en un día histórico porque por primera vez una mexicana formaba parte del cuerpo arbitral de una Copa del Mundo varonil, ya hay una mancha, ya que la mayoría señalaron a Katia Itzel como la responsable de no haber intervenido en la revisión del equipo futbolístico.



Justamente, uno de sus mayores detractores, el exárbitro Fernando ‘Cantante’ Guerrero, fue quien la culpó a través de sus redes sociales al escribir: “Keito Nakamura de Japón NO trae espinilleras. Katia Itzel García debió revisarlo antes del partido y antes de iniciar el segundo tiempo”.

Nakamura jugó sin espinilleras.

La pregunta es inevitable: ¿cómo pasó desapercibido en un partido de Copa del Mundo? ¿Falla arbitral o descuido del jugador? pic.twitter.com/C5FkM90QRU — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 14, 2026

La realidad es que el reglamento de la FIFA no señala específicamente que un futbolista deba utilizar o no las espinilleras, sólo hace alusión a la seguridad de los protagonistas, no obstante, la IFAB (Junta Internacional de la Asociación de Fútbol por sus siglas en español) sí hace una mención sobre la utilización de estas.



“Espinilleras: deberán estar fabricadas de un material adecuado y tener un tamaño apropiado que proteja de manera razonable; quedarán cubiertas por las medias. Los jugadores serán responsables del tamaño y la adecuación de las espinilleras”, señala la asociación en su reglamento.



Del mismo modo, se puede leer que el cuarto árbitro deberá inspeccionar a los jugadores antes del inicio del enfrentamiento y a los suplentes antes de que entren al terreno de juego, por lo que una polémica más ha tenido presencia en el Mundial 2026.

Nakamura de @jfa_en NO trae espinilleras.



Katia Itzel debió revisarlo antes del partido y antes de iniciar el 2o tiempo. pic.twitter.com/CMOJ8neYnU — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) June 14, 2026

Evidentemente este acto dividió opiniones en las redes sociales, con algunos indicando que el futbolista puede hacer lo que desee, mientras otros criticaron la poca importancia que le dio a su integridad física. Al final, se desconoce si el delantero de los Samuráis Azules recibirá algún castigo o simplemente quedará como una anécdota más.