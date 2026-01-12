Kevin Álvarez decidió hablar públicamente después de varias semanas marcadas por versiones que lo colocaban fuera del Club América. El defensor fue uno de los nombres más mencionados durante el mercado, entre supuestas inconformidades internas y una posible salida. Finalmente, ninguna operación se concretó y el futbolista permanece en Coapa.

El contexto no fue sencillo para el lateral, quien pasó de ser pieza habitual en etapas anteriores a quedar bajo un fuerte escrutinio mediático. Las versiones apuntaban a un distanciamiento con la directiva y a una supuesta petición personal para recibir una última oportunidad. Ante ese escenario, Álvarez optó por enfrentar los micrófonos y aclarar su postura.

Kevin Álvarez aseguró que todo lo que se ha dicho a su alrededor son mentiras y dejó claro que está enfocado en lo importante: seguir creciendo y buscar otro título con el América.



De manera directa, el jugador negó haber solicitado ultimátums o favores especiales dentro del club. “Sí vi muchas cosas, no sé de dónde las sacan, en ningún momento nadie me dio un ultimátum, tampoco pedí una oportunidad, todas esas son mentiras”, respondió el defensor, dejando claro su malestar por la información que circuló.

Más allá de desmentir los rumores, Kevin también habló de su relación con el América y de su situación contractual. Subrayó que mantiene un compromiso vigente y recordó los logros recientes obtenidos con la institución, aunque reconoció que el cierre del último torneo dejó sensaciones amargas tanto en lo colectivo como en lo individual.

“Yo con el club estoy muy bien, tengo contrato, fuimos tricampeones. Claro que duele el último torneo por la forma en que nos fuimos”, explicó Álvarez, aceptando que el desenlace fue complicado. En ese sentido, el defensor asumió que su rendimiento no estuvo a la altura de lo que exige una institución como América.

El propio futbolista fue autocrítico al señalar que entiende la exigencia que implica vestir la camiseta azulcrema. Reconoció que hubo momentos en los que no respondió como se esperaba y que ese análisis forma parte de su crecimiento profesional. Lejos de justificarse, el mensaje fue de responsabilidad y aprendizaje.

Kevin también enfatizó que el fútbol está lleno de etapas difíciles y que su intención es revertir esa percepción desde el trabajo diario. Aceptó que los errores forman parte del proceso y que corresponde al jugador responder dentro de la cancha, no desde declaraciones ni rumores externos que poco aportan al grupo.

Con el mercado cerrado y el ruido disipándose, Álvarez busca enfocarse en recuperar su mejor versión. El defensor entiende que el reto en América es permanente y que solo con constancia podrá volver a consolidarse. Su mensaje final apunta a asumir el pasado reciente y construir, desde la autocrítica, un nuevo capítulo.