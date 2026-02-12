Kevin Álvarez, señalado por la afición del América tras los abucheos ante Olimpia

La relación entre Kevin Álvarez y la afición del América atraviesa su momento más tenso. Durante el duelo frente a Olimpia, el lateral mexicano fue abucheado al salir de cambio, en una escena que evidenció el malestar creciente de la grada azulcrema.

El Estadio Ciudad de los Deportes no ocultó su postura. Cuando el número fue levantado en la pizarra y Álvarez comenzó a caminar hacia la banda, un sector importante del público respondió con silbidos y reclamos. La desaprobación fue clara y contundente.

En las últimas semanas, el defensor se ha convertido en uno de los jugadores más cuestionados por la hinchada. Su rendimiento ha sido señalado constantemente y, para muchos aficionados, está lejos del nivel que se espera de un futbolista del América.

El encuentro ante Olimpia terminó por reflejar ese hartazgo. Cada intervención imprecisa fue acompañada por murmullos desde las tribunas y, al momento de abandonar el campo, los abucheos se impusieron sobre cualquier intento de respaldo.

La percepción general es que su nivel está por los suelos. En defensa ha mostrado dudas y en ataque no ha logrado ser determinante, algo que en un equipo con aspiraciones constantes al título suele pagarse con presión mediática y exigencia desde las gradas.

El malestar no es reciente. Durante el mercado invernal, Kevin Álvarez estuvo muy cerca de salir del club. Diversos movimientos y rumores apuntaban a una posible transferencia que finalmente no se concretó, dejando al jugador en la plantilla para el presente semestre.

Sin embargo, pese a la posibilidad de su salida, el lateral ha seguido teniendo actividad con el primer equipo. El cuerpo técnico le ha otorgado minutos, aunque hasta ahora no se percibe una mejoría sustancial que cambie la narrativa alrededor de su figura.

Para un futbolista que llegó con altas expectativas, el escenario actual representa un desafío mental y deportivo. Recuperar la confianza de la afición no será sencillo, especialmente en un entorno donde la paciencia suele ser limitada.

