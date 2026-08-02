El Inter Miami, vigente campeón de la MLS, tiene el mejor plantel de toda la liga con Leo Messi como bandera y con Casemiro como más reciente incorporación. A pesar de todo eso, van por más.

Según informó Mundo Deportivo, el equipo de David Beckham quiere sumar a Kevin de Bruyne a sus filas para conformar un equipo de lujo junto al 10 argentino, el mediocampista brasileño, Luis Suárez y Rodrigo de Paul, entre otros.

Tras la decepción en el Mundial 2026 con Bélgica, el ex Manchester City ve una llegada a la MLS con mejores ojos que en otra época, por lo que debería resolver su salida del Napoli para vestir de rosa y disfrutar del sur de la Florida.

SSC Napoli v Udinese Calcio - Serie A | Ivan Romano/GettyImages

El periodista italiano Nicolò Schira explica que hace poco más de un año el belga ya había recibido llamadas del Inter Miami y el nuevo San Diego FC, clubes con los que llegó a mantener charlas y algunas negociaciones informales. Los de California podrían volver a la carga, mientras que en esta lista se podría colar el Chicago Fire, que viene de incorporar al ex centro delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski.

En la última temporada, KDB volvió a sufrir por las lesiones y no tuvo el nivel que se esperaba de él en el sur italiano: jugó solamente 21 partidos, con cinco goles y cuatro asistencias entre la Serie A y la UEFA Champions League.

En el Mundial 2026 llegó a cuartos de final, cayendo con la España que posteriormente se consagraría campeona. Sumó minutos en cinco de los seis partidos de Bélgica, perdiéndose únicamente el duelo de octavos de final frente a Estados Unidos. Seguramente el encuentro frente a la Roja en el SoFi Stadium de Los Ángeles haya marcado el final de su etapa en el combinado nacional.