Kevin Mier no jugará el Cruz Azul vs América por decisión técnica

A poco más de una hora de que dé inicio el clásico joven entre las Águilas del América y la Máquina Celeste de la Cruz Azul, para el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Apertura 2025, la escuadra cementera se ha llevado ya la nota principal, tras enviar a la banca a su arquero titular: Kevin Mier.

🚨🚂🇨🇴❌ Kevin Mier no será titular ante el Club América.



->Por decisión interna, Nicolás Larcamón ha optado por mandarlo a la banca.

->Andrés Gudiño será titular esta noche.https://t.co/RxgO6Onfjn — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 19, 2025

Otro que también estará en el banco de suplentes, es el colombiano Willer Ditta. Nicolás Larcamón ha sorprendido incluso a sus propios aficionados, de cara a uno de esos encuentros en los que no hay oportunidad de fallar.

El América intentará sacar provecho de las ausencias de los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta, dos piezas fundamentales en el esquema de Cruz Azul, para así sumar tres puntos y quedarse con el Clásico Joven en este cierre de campaña.

Las bajas del portero y del defensa central podrían marcar una diferencia importante en el desempeño del conjunto celeste, lo que representa una oportunidad para que la escuadra azulcrema imponga su ritmo y consiga un resultado favorable que refuerce su posición en la tabla general.

Monterrey v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Dirigidos por André Jardine, los de Coapa llegan a este duelo en un buen momento futbolístico. Actualmente se ubican en el segundo lugar de la clasificación, solo por debajo del campeón Toluca. Esa posición refleja la regularidad y el poder ofensivo que el equipo ha mostrado durante el torneo, factores que lo mantienen como uno de los principales aspirantes al título.

Con el Clásico Joven en puerta, América sabe que no puede dejar escapar la oportunidad de sumar tres unidades que podrían ser determinantes en la lucha por el liderato general. El enfrentamiento ante Cruz Azul no solo tiene un valor simbólico por la rivalidad histórica entre ambos clubes, sino también una gran importancia en la definición de los primeros lugares de la tabla.

El equipo americanista buscará cerrar la fase regular con fuerza, aprovechando cualquier detalle que le permita reafirmar su condición de contendiente serio al campeonato.