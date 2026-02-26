Klopp aparece otra vez en la órbita del Real Madrid

El futuro de Jürgen Klopp vuelve a instalarse en el centro de la escena europea. Medios austríacos, encabezados por el diario Salzburger Nachrichten, sostienen que el actual responsable global del área de fútbol del Red Bull podría dejar su puesto al finalizar la temporada y se acerca al Real Madrid.

El entrenador alemán, de 58 años, asumió ese rol estratégico hace apenas un año con la misión de potenciar el crecimiento deportivo de los clubes del grupo y consolidar una identidad común basada en intensidad, desarrollo juvenil y competitividad internacional. Sin embargo, según la versión publicada en Austria, los resultados globales no habrían alcanzado las expectativas internas, lo que abriría la posibilidad de una salida anticipada.

La información agrega que, en caso de que Klopp desee volver a dirigir en el corto plazo, la empresa no bloquearía su decisión. Incluso ya se menciona un posible reemplazante: Oliver Glasner, actual entrenador del Crystal Palace, quien finalizaría su etapa en Inglaterra y cuenta con pasado dentro de la estructura del Red Bull.

El Red Bull responde y niega la ruptura

La reacción oficial no tardó en llegar. Oliver Mintzlaff, CEO del conglomerado, calificó los rumores como “totalmente infundados” y remarcó la satisfacción interna con el trabajo del técnico alemán. Desde la compañía destacan su implicación diaria, el contacto permanente con entrenadores y directores deportivos, y la construcción de un proyecto sostenible a largo plazo.

Además, recuerdan que el contrato de Klopp se extiende hasta 2029, lo que refuerza la postura de continuidad. Para la empresa, su figura es clave en la coordinación de las distintas estructuras deportivas distribuidas en Europa y otros continentes.

El Real Madrid, atento a la situación

Más allá del desmentido, el mercado siempre deja grietas. El nombre de Klopp reaparece cada vez que un gigante europeo analiza su futuro. En este contexto, el vínculo con el Real Madrid vuelve a cobrar fuerza. En el entorno del club blanco lo consideran un perfil ideal para liderar un proyecto a largo plazo por su experiencia en reconstrucciones exitosas y su capacidad para gestionar planteles de élite.

Si finalmente decide regresar a los banquillos, tras sus etapas en el Mainz, el Borussia Dortmund y el Liverpool, el alemán volvería a ser una de las piezas más codiciadas del mercado. Por ahora, el Red Bull cierra filas. Pero en el fútbol europeo, los rumores rara vez surgen sin dejar huella.

