Klopp apunta contra el Arsenal tras la eliminación de Alemania del Mundial 2026

Tras empatar 1-1 con Paraguay en el tiempo reglamentario y mantener la igualdad durante la prórroga, la selección de Alemania quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026 al caer en la definición por penales frente al conjunto sudamericano en los octavos de final.

Asimismo, el encuentro estuvo marcado por la polémica anulación de un gol de Jonathan Tah en el alargue, luego de que el árbitro sancionara una infracción en una jugada de pelota parada e invalidara el tanto que le daba la ventaja al conjunto de Julian Nagelsmann.

“Tuvimos muchos problemas contra equipos que NO SON DE CLASE MUNDIAL



No jugamos bien ninguno de los tres partidos. MERECÍAMOS SER ELIMINADOS”.



Joshua Kimmich, capitán de Alemania. 🤬🇩🇪 pic.twitter.com/w9drsF37hH — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 30, 2026

Después del encuentro, Jürgen Klopp fue uno de los más críticos con la decisión arbitral y utilizó al Arsenal como ejemplo para expresar su desacuerdo. "Si eso es un gol anulado, entonces el Arsenal no sería campeón inglés. Marcaron el 60% de sus goles así", afirmó el técnico, visiblemente molesto por el criterio aplicado durante el partido.

La nueva norma que generó la controversia

La acción fue revisada bajo una de las modificaciones reglamentarias implementadas por la FIFA para esta edición de la cita mundialista 2026; la normativa endureció las sanciones contra los bloqueos sobre los arqueros en las jugadas de pelota parada, incluso cuando esos movimientos condicionan la jugada antes del remate.

Por ese motivo, la situación que terminó con el gol de Tah fue considerada antirreglamentaria, pese a las protestas del banco alemán.

Duras críticas al presente del fútbol alemán

2026 World Cup - Germany vs. Paraguay | picture alliance/GettyImages

Más allá de la polémica arbitral, Klopp también apuntó al rendimiento de la selección y al trabajo de formación que se viene realizando en el país. El exentrenador sostuvo que Alemania debe replantear varios aspectos de su estructura futbolística para volver a competir al máximo nivel.

"Hay 500.000 maneras de ganar un partido. Hay que encontrar una. Podemos empezar desde la categoría Sub-10 y esperar algunos años para ver los resultados", expresó, dejando en evidencia su preocupación por el presente de la Mannschaft.

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