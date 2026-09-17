Klopp sacude a la selección de Alemania con una convocatoria inédita

Jürgen Klopp comenzó su ciclo al frente de Alemania con una decisión poco habitual: convocó a 44 jugadores para cuatro partidos de la Nations League y confeccionó dos equipos prácticamente diferentes. Según explicó en conferencia de prensa, el objetivo es conocer de cerca a la mayor cantidad posible de futbolistas y ampliar sus opciones de cara a los próximos compromisos.

De acuerdo con la información que trascendió, la primera nómina estará destinada a los encuentros frente a Países Bajos, el 24 de septiembre en Ámsterdam, y Grecia, el 27 en Augsburgo. Ahí aparecen varios nombres de peso como Marc-André ter Stegen, Joshua Kimmich, Serge Gnabry y Kai Havertz, además de juveniles que buscan hacerse un lugar en la selección.

New Germany head coach Jürgen Klopp has called up more than 40 players in two separate squads ahead of four Nations League games 👀🇩🇪 pic.twitter.com/tWYQabwnXY — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 17, 2026

Entre las principales novedades se encuentran Lennart Karl, Bambasé Conté y Hennes Behrens, quienes forman parte de una camada que Klopp pretende observar de cerca. El entrenador también incluyó a jugadores con experiencia en la Bundesliga para equilibrar la renovación con una base conocida.

Un segundo equipo completamente distinto

Para los compromisos ante Serbia, el 1 de octubre en Múnich, y Grecia, el 4 en Tesalónica, Klopp preparó una segunda convocatoria con cambios prácticamente totales. Finn Dahmen es el único arquero que aparece en ambas listas, una muestra de la magnitud de la prueba que pretende realizar el técnico.

En este segundo grupo figuran futbolistas como Karim Adeyemi, Mika Baur, Tom Bischof, Said El Mala, Florian Wirtz, Jonathan Burkardt y Nick Woltemade. También aparecen nombres defensivos como Waldemar Anton, Ridle Baku y Finn Jeltsch.

La estrategia le permitirá al entrenador evaluar diferentes combinaciones en apenas dos semanas y, al mismo tiempo, conocer el rendimiento de jugadores que todavía no habían tenido un papel importante con la selección mayor.

Ter Stegen y Kimmich, los referentes

Germany v Portugal - UEFA Nations League 2025 Semi-final | Markus Gilliar - GES Sportfoto/GettyImages

Aunque la renovación es uno de los ejes del proyecto, Klopp también decidió establecer algunas certezas. Ter Stegen será el arquero titular, mientras que Kimmich asumirá la capitanía y volverá a ocupar un lugar en el mediocampo después de haber jugado como lateral derecho durante la etapa anterior.

El nuevo seleccionador explicó que disfrutó especialmente el proceso de confeccionar la convocatoria y destacó la cantidad de talento disponible.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL