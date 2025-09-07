Konaté se acerca al Real Madrid y bromea con Mbappé: “Me llama cada dos horas”

El nombre de Ibrahima Konaté comienza a sonar con fuerza en la órbita del Real Madrid. El central francés del Liverpool, de 26 años, termina contrato en 2025 y, al no haber renovado todavía, su futuro está rodeado de incertidumbre. En Inglaterra ya se especula con que el próximo verano podría quedar libre, y en España muchos ven en él a un fichaje estratégico para reforzar la defensa del conjunto blanco.

Konaté fue protagonista en el programa francés Telefoot, donde fue preguntado directamente por su futuro y por el supuesto interés del Real Madrid. La entrevista tuvo un momento de humor cuando le consultaron si Kylian Mbappé, compañero suyo en la selección y nuevo ídolo merengue, estaba ejerciendo presión para llevarlo a Chamartín. La respuesta del central, con una sonrisa irónica, no dejó indiferente a nadie: “Sí, Kylian Mbappé me llama cada dos horas”.

El comentario desató las risas en el plató y generó revuelo en redes sociales, aunque más allá de la broma, la situación contractual de Konaté lo convierte en una de las piezas más codiciadas del mercado. Para el Real Madrid, que busca reforzar su defensa tras la marcha de Nacho Fernández y con la edad avanzada de jugadores como David Alaba, el fichaje del zaguero del Liverpool encajaría perfectamente en su política de incorporar talento contrastado sin grandes desembolsos.

Konaté | Mateusz Slodkowski/GettyImages

Konaté, formado en el Sochaux y consolidado en el RB Leipzig antes de dar el salto a Anfield en 2021, ha demostrado ser un central de jerarquía, con físico imponente y capacidad para liderar la zaga. Sin embargo, las lesiones han marcado parte de su etapa en la Premier League, un factor que podría condicionar tanto la decisión del Liverpool de ofrecerle una renovación como la apuesta del Real Madrid de lanzarse definitivamente a por él.

De momento, el central francés guarda silencio sobre su futuro más allá de las bromas con Mbappé. Pero lo cierto es que el próximo verano podría convertirse en uno de los grandes movimientos de mercado, y en el Santiago Bernabéu siguen de cerca cada gesto y cada palabra del defensor galo.