Konaté se lesiona con Francia: ¿cuánto tiempo estará de baja con el Real Madrid?

El parón de selecciones de los meses de septiembre y octubre 2026 apenas acaba de comenzar y ya se ha cobrado una de sus primeras víctimas: Ibrahima Konaté. El central francés se lesionó en un entrenamiento con su selección y sufre un esguince leve en la rodilla derecha, según informaron desde la federación gala.

Por ello, el jugador tuvo que abandonar la concentración francesa para regresar a Madrid, y será sustituido por el jugador del Manchester United, Leroy Yoro.

𝐊𝐎𝐍𝐀𝐓𝐄́ 𝐅𝐎𝐑𝐅𝐀𝐈𝐓, 𝐘𝐎𝐑𝐎 𝐀𝐏𝐏𝐄𝐋𝐄́ 🇫🇷



Ibrahima Konaté, touché au genou droit et victime d’une légère entorse, est remis à la disposition de son club.



Leny Yoro le remplace et honore sa première convocation chez les Bleus. pic.twitter.com/iV6JuVIXZ6 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 24, 2026

“De acuerdo con el cuerpo técnico y tras un cordial intercambio entre el staff médico de la selección francesa y el del Real Madrid, el jugador vuelve a estar a disposición de su club a partir de hoy”, dice el comunicado.

Sin duda, esta lesión ha sido una decepción para el futbolista, ya que se trata de la primera convocatoria con Zinedine Zidane al frente de la selección francesa, y tiene que ganarse su puesto en el once.

¿Cuánto tiempo estará de baja Konaté?

Ni la Federación Francesa ni el Real Madrid han confirmado el tiempo que estará de baja el jugador. El jugador tendrá que ser sometido a nuevas pruebas médicas, pero en el club confían en que esté disponible para jugar el primer partido a la vuelta del parón, que será el 10 de octubre frente al Villarreal.

Konaté ha comenzado la temporada siendo un fijo apra José Mourinho en el centro de la zaga. El defensa ha sido titular en siete de los ocho partidos que ha jugado el Real Madrid en este inicio de temporada: seis en LaLiga y uno en la Champions League, jugando los 90 minutos en todos ellos. El único partido en el que Konaté no tuvo minutos fue en la victoria frente al Málaga el pasado 30 de agosto.

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